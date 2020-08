Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

MESSI, AU REVENDEUR DE BARCELONE. LA VILLE EST EN AVANT. JUVE SUR MCKENNIE. IBRA À UN PAS DU RENOUVELLEMENT. Gênes à MARAN

Lionel Messi réchauffe le monde du marché des transferts. Après le burofax, l’Argentin a un pied à l’extérieur de Barcelone. Manchester City a l’avantage: la tentation de Guardiola a son poids, mais le club anglais met aussi dans l’assiette un contrat d’une valeur de plus de 100 millions brut par saison, avec la possibilité de jouer trois ans en Angleterre puis de se refermer en MLS. Le président catalan, Bartomeu, tentera toutes les cartes pour convaincre Messi, sans toutefois arriver à sa démission: lundi 10, il devrait reprendre l’entraînement et il y aura, au milieu, les contacts de son père avec la direction des Citoyens. Plus loin, Manchester United et le PSG: tous deux ont soumis une offre au Barça, mais les Citizens sont clairement en avance. Et puis il y a l’Inter: des négociations évidemment compliquées, mais les Nerazzurri restent à la fenêtre. Et les bookmakers ne suppriment même pas la Juve de la liste.

Les bianconeri, pour l’instant, se consolent avec Weston McKennie: le jeune milieu de terrain de Schalke 04 devrait arriver à Turin avec un prêt coûteux (3 millions) plus le droit de rachat fixé à 18 ans. Une greffe verte pour Pirlo, qui attend de comprendre comment il sera résolu la question Higuain: le risque de perte est imminent, en Serie A, cependant, les demandes ne manquent pas. Au milieu de terrain Leandro Paredes monte des positions, en attaque le prénom reste Dzeko: la Juve a proposé Khedira, la Roma (qui a accueilli et appelé Pedro à la retraite) n’est pas convaincue par l’Allemand. Inter études de plans de marché: Conte demande Tonali, Emerson Palmieri et Ndombele. L’avenir en équilibre pour Skriniar et Brozovic, tandis que Lautaro est toujours dans la mire de Barcelone.

Renouvellement d’une étape à Milan: Zlatan Ibrahimovic a trouvé l’accord définitif: le Suédois recevra un salaire fixe de 6 millions d’euros, auquel s’ajoutent 500 milliers d’euros de bonus facilement accessibles et encore 500 milliers d’euros en cas de qualification pour le prochaine Ligue des champions. Accord de principe trouvé, le soir un tweet de Raiola semble tout remettre en cause mais il ne devrait s’agir que d’une référence à la signature qui n’est pas encore officiellement arrivée. Les Rossoneri visent alors à débloquer l’arrivée de Brahim Diaz, qui pourrait rejoindre le tribunal de Pioli en prêt avec le droit au chantage. Et ils testent le terrain pour l’allemand Pezzella de la Fiorentina. Sortant, Pepe Reina, qui se rend à la Lazio: Claudio Bravo a également été proposé pour l’héritage.

De retour à Reina, dans les prochaines heures, il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en retraite. La Lazio attend des nouvelles notamment sur le front liées à Simone Inzaghi: Lotito est de retour en charge de la proposition de renouvellement et attend la signature de son entraîneur. Sirènes anglaises pour Luiz Felipe et Lukaku: ils les aiment tous les deux à Leeds. En parlant de renouvellements: Naples est proche de celle de Zielinski, qui verra une clause de résiliation de 110 millions d’euros insérée dans le nouveau contrat. Les Azzurri reçurent la visite de Raiola lui-même, en retraite pour saluer Lozano et Manolas. Pour la défense, les prix de Matvijenko montent: une affaire de 15 millions d’euros.

Gênes change de manche: les Ligures saluent Nicola et annoncent l’arrivée de Maran sur le banc. Le directeur sportif Faggiano, dans les déclarations lors de la conférence de presse, ne nie pas l’intérêt pour Perin. Torino a officiellement éliminé Karol Linetty, carrément de la Sampdoria. Les grenades suivent Carrascal et peuvent accueillir Millico en prêt: le jeune attaquant aime Gênes, Spezia et Crotone. Atalanta recueille l’intérêt de Leicester pour Castagne, qui a pourtant rencontré le club Orobic et se rapproche du renouveau. Benevento bouge pour Grujic: le prêt avec obligation de rachat est offert, mais il y a aussi Milan. La Spezia est sur le point de saluer de manière surprenante Angelozzi, l’un des partisans de la promotion historique: contacts avancés avec Meluso. Vérone négocie avec Zurich pour le jeune capitaine Kevin Ruegg, Sassuolo peut accueillir Van Crombrugge d’Anderlecht pour remplacer Advice on goal.

BARCELONE, BUROFAX AUSSI DE SETIEN. LEEDS, RODRIGO SHOT. CHELSEA DÉVERROUILLÉ: CECI EST CHILWELL, MAINTENANT THIAGO SILVA.

Pas seulement Messi à domicile à Barcelone, même si l’Argentin est évidemment le numéro un. Les Catalans doivent également faire face au casse-tête de Setien: l’entraîneur a également envoyé un burofax pour les problèmes juridiques liés à son limogeage. Le Barça cherche donc un remplaçant pour Suarez, destiné à se dire au revoir quel que soit Leo: ils aiment Gabriel Jesus (mais la table avec la City est évidemment compliquée) et Dembelé de Lyon.

En Angleterre, Chelsea s’est déchaîné: les Bleus, également à la fenêtre de Messi, accueillent Ben Chilwell, ont payé plus de 50 millions d’euros, et attendent Thiago Silva demain, qui entre-temps a fait ses adieux au PSG. Le coup a été placé par Leeds, qui a annoncé l’arrivée de Rodrigo, après les examens médicaux habituels. Arsenal a 50 millions de dollars prêts pour l’achat de Thomas Partey à l’Atlético Madrid, tandis que Jamie Vardy a officiellement renouvelé son contrat avec Leicester jusqu’en 2023.

A la Real Sociedad, le défenseur Elustondo renouvelle, tandis que Watford accueille Cristiano Giaretta, ds qui revient à Gino Pozzo après l’Udinese. Dijon a pris l’ailier équatorien Chala de Toluca, Marseille prolongé avec le capitaine Mandanda. Aventure en Turquie pour Lemos, ancien Sassuolo qui a rejoint Fenerbahçe. Lanzafame jouera également en Turquie: l’ancienne Juventus et Bari ont signé avec Adana Demirspor. Sirènes du Moyen-Orient pour Shinji Kagawa: le japonais a été proposé au Qatar et en Arabie Saoudite

