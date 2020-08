Le PDG de Milan, Ivan Gazidis a pris la parole lors de la conférence de presse pour présenter la nouvelle saison 2020/21 directement depuis la retraite des Rossoneri.

VENTILATEURS – « Nous sommes très heureux d’être de retour ici pour la nouvelle saison. Covid a été important et a été un défi important pour nous tous et pour notre vie au-delà du football. Le football est un élément important du retour à la normale. Mais nous devons le faire. tout pour que le retour soit 100% sûr pour tout le monde et pour les fans. J’espère que nous pourrons revenir le plus tôt possible pour avoir les supporters au stade, ils nous manquent, ils sont une partie importante de ce club. Ils sont une partie essentielle du football et nous voulons qu’ils reviennent avec nous ».

MARCHÉ – « Nous avons une jeune équipe qui grandit beaucoup et qui le fait très bien. Une partie importante de notre projet est la continuité afin que nous puissions avancer sur cette voie. Bien sûr, nous ne pensons pas qu’aux jeunes joueurs, nous avons besoin d’un équilibre entre jeunes joueurs et joueurs expérimentés. Nous avons un défi important devant nous: nous devons développer l’équipe de différentes manières, mais surtout nous devons rester dans un contexte financier vertueux et durable. Le tracé du stade dans ce sens sera important, mais il ne sera pas achevé en peu de temps ».

IBRAHIMOVIC – « Ibra a été un joueur important dans cette équipe et cette saison. Nous voulons continuer ensemble et nous faisons tout notre possible pour le garder. Nous travaillons pour qu’il continue avec nous et j’espère que nous pourrons conclure dans peu de temps. Je suis optimiste. »

CROISSANCE – « Nous avons une vision très large du club et évidemment le football est la partie la plus importante, mais ce n’est pas la seule. Nous avons fait des progrès significatifs tant dans le stade que dans la partie commerciale. Pour ce qui est du football, j’aimerais que le club développe un football vertical et spectaculaire qui implique les supporters, mais nous nous sommes principalement concentrés sur les jeunes joueurs ces dernières années car je suis convaincu que nous avons les installations pour aider les jeunes à grandir à des niveaux élevés. «

OBJECTIFS – « Nous voulons que ce groupe continue de croître vertueusement. Nous devons être très prudents dans les nouvelles greffes dans ce sens même. Si je pense à l’année dernière, par exemple, Bennacer et Theo Hernandez n’étaient pas des noms » explosifs « mais ils convenaient à cet effet. Nous ne fixons pas d’objectifs spécifiques pour cette saison, nous voulons juste continuer à grandir dans cette direction «

FAIR-PLAY UEFA – « Heureusement, nous avons une propriété très solide qui a déjà fait des investissements importants. Ce qui est plus important, c’est que les investissements sont les bons et nous devons leur faire penser uniquement à des ajouts valables pour notre projet et pour la croissance de ce groupe. Des comptes avec le fair-play financier qui existe et qui est réel. L’année dernière, nous avions un budget de 150 millions de pertes et nous devons agir en contrôlant ce déficit. C’est un marché auquel nous sommes confrontés avec de nombreuses inconnues et qui voit encore de nombreuses réalités « caché ». Nous serons très prudents, nous ferons les bons changements. Je crois que sur ce marché il y aura beaucoup de mouvements vers la fin du marché et nous pourrons certainement profiter de cette séance. «

MESSAGE AUX FANS – « Nous aurions aimé avoir les supporters ici avec nous et nous avons organisé cette conférence pour être proche de vous pour dire clairement ce que nous voulons faire pour Milan. Nous faisons un travail très difficile et cela exigera des décisions très compliquées. Nous y mettons tous nos efforts. , notre temps et notre passion pour ramener Milan là où le club le mérite. Le voyage prend du temps, et nous avons besoin du soutien de nos fans. Nous formons un jeune groupe qui a besoin du soutien des fans. Nous croyons. dans la force de nos fans et j’aimerais qu’ils croient tous en nous, qu’ils aient de la patience et qu’ils aient confiance en notre travail. Je demande aux fans d’être à nos côtés dans ce voyage et d’être des protagonistes « .