Le milieu de terrain du LAFC Mark-Anthony Kaye a dirigé un chœur de joueurs et de managers qui ont insisté sur le fait que ce sont les joueurs, et non la MLS, qui ont décidé de reporter cinq matchs mercredi.

Des joueurs de toute la ligue ont refusé de jouer pour protester contre l’injustice raciale, et en particulier le meurtre de Jacob Blake, un homme noir, par la police dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin. Deux manifestants ont été tués dans la ville deux jours plus tard. Le développement est intervenu alors que les joueurs de la NBA et de la WNBA ont refusé de jouer en faveur de Black Lives Matter ainsi que de protester contre ce qui s’est passé à Kenosha.

Une fois qu’il a été annoncé que les cinq matchs avaient été reportés, la MLS a publié une déclaration qui disait: « La Major League Soccer a pris la décision de reporter les matchs restants – Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, San Jose-Portland, LA Galaxy-Seattle – prévu ce soir. Chaque match sera reporté. «

Kaye n’avait rien de tout cela, tweetant en réponse: « En tant que joueurs, nous avons pris la décision. Corrigez cela, veuillez donner le bon récit. »

Les sentiments de Kaye ont été repris par le directeur des Seattle Sounders, Brian Schmetzer, qui a déclaré dans un communiqué: « Je soutiens pleinement la décision des joueurs. En tant que citoyen américain, il est clair pour moi que notre pays est incroyablement divisé, et cela m’attriste que certaines personnes ne semblent pas comprendre l’importance de ce mouvement. La violence dont nous sommes témoins dans notre pays doit être abordée, et ce soir, je suis fier des acteurs qui ont pris position et utilisé leurs voix. «

Après que les Milwaukee Bucks aient choisi de ne pas jouer leur match prévu mercredi, leurs homologues de la NBA, de la WNBA et de certains joueurs de la MLB ont emboîté le pas.

Cela a créé un élan tout au long de la journée pour que la MLS fasse de même, alors que les capitaines et les représentants des joueurs de diverses équipes ont commencé à converser. Mais avec Orlando et Nashville débutant à 19h30. ET, ces équipes étaient soumises à ce que le capitaine de Nashville, Dax McCarty, a appelé un manque de temps, exacerbé par le fait qu’une règle de la ligue oblige les joueurs de Nashville à éteindre leur téléphone portable une heure avant le coup d’envoi et à les faire rester éteints pendant toute la durée du match. Jeu. Il y avait aussi le fait que le vestiaire des visiteurs du stade Exploria n’était pas assez grand pour accueillir toute la liste, ce qui rendait la communication encore plus difficile.

« Le calendrier était juste un peu trop serré, il était un peu trop tôt pour que nous puissions communiquer efficacement avec les autres équipes de la ligue sur ce qui allait se passer », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, étant le premier match, ce calendrier est extrêmement serré et extrêmement difficile pour être en mesure d’avoir une communication, une communication significative avec ce qui va se passer.

«Je suis arrivé au vestiaire. J’ai posé mon téléphone. J’étais concentré sur le jeu, je cherchais ce que nous allons faire pour essayer de battre Orlando. Vous entendez des rumeurs, vous entendez des chuchotements. Mais finalement, c’est ce qu’ils Nous n’avons pas eu de conversations fermes sur ce qui allait se passer avant notre match ou avec les autres jeux. Je suis donc extrêmement fier du reste de l’Association des joueurs d’être venu et d’avoir eu le temps de prendre cette décision ensemble . Je souhaite que nous puissions avoir une partie de cela. Mais finalement, ce n’était pas le cas. «

Le défenseur de Nashville Jalil Anibaba, membre fondateur du groupe de défense des joueurs Black Players for Change, a ajouté que si une décision était prise de se mettre en grève, alors tout le monde dans les deux équipes devait être uni et il n’y avait pas suffisamment d’occasions d’obtenir tout le monde. des deux équipes sur la même page. C’est pourquoi le jeu a continué même après qu’il soit devenu évident que les matchs ailleurs étaient reportés.

« Quoi qu’il arrive, nous n’allions pas mettre Orlando sur une île, et Orlando n’allait pas nous mettre sur une île », a-t-il déclaré. «Tout le monde doit comprendre qu’en tant que joueurs, nous sommes unis.

Il ne s’agit pas de «Avons-nous voulu boycotter et Orlando ne l’a pas fait, ou n’avons-nous pas voulu boycotter et Orlando l’a fait.

« Ce n’est rien de tout cela. Nous n’avons pas eu assez de temps pour nous organiser. »

Une fois le match commencé, les joueurs ont estimé qu’ils n’étaient pas en mesure de s’arrêter. Le manager de Nashville, Gary Smith, a déclaré qu’il ne savait même pas que les matchs ailleurs avaient été reportés jusqu’à ce qu’il quitte le terrain après le match.

Une source au courant de la situation a déclaré qu’à peu près au moment où le match Orlando-Nashville a débuté, le commissaire de la MLS, Don Garber, a convoqué une conférence téléphonique des propriétaires et des présidents d’équipe pour avoir une idée de la direction qu’ils voulaient prendre. La source a déclaré que si la majorité des équipes souhaitaient reporter leurs matchs, ce n’était pas unanime. Plutôt que de laisser certaines équipes exposées, Garber a pris la décision d’annoncer que le reste des matchs de la nuit avait été reporté.

En termes d’avenir, on ne sait pas si les matchs de ce week-end pourraient également être retardés. Ce qui est certain, c’est que la question de l’égalité raciale continuera à être présente dans toute la ligue.

« À ce stade, il s’agit d’unité », a déclaré Anibaba. « Nous continuerons de le montrer à travers nos conversations en interne, mais aussi à travers nos actions. »

McCarty a ajouté: « Je suis sûr que les Black Players for Change vont avoir des réunions avec la MLS. Je suis sûr qu’ils vont avoir des réunions de joueurs les uns avec les autres. Je suis sûr qu’ils vont avoir beaucoup de rencontres avec toutes les personnes impliquées dans la MLS Players Association.

« En ce qui me concerne, tout ce que nous pouvons faire est d’écouter et d’apprendre et d’essayer d’utiliser notre plateforme pour influer sur le changement de manière significative et positive. »