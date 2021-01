Marseille accueille Montpellier au Vélodrome d’Orange mercredi à 20h pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

Marseille (OM) vs Montpellier en direct et live streaming : Comment regarder le match ?

Le match entre Marseille et Montpellier sera diffusé ce mercredi à partir de 21 heures sur Canal+

Après sa défaite 2-1 contre le SCO Angers lors du match précédent, Marseille est impatient de prendre des points lors de la 18e journée. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des quinze matches joués jusqu’à présent, avec 22 buts marqués et 15 concédés.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⚔️ Pour ce 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 de l'année 2⃣0⃣2⃣1⃣, nos Olympiens affrontent le @MontpellierHSC à l'@orangevelodrome 🏟️ Coup d'envoi à 2⃣1⃣h 🕒 #OMMHSC #DroitAuBut pic.twitter.com/CVZAfKde4T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2021

De son côté, le HSC de Montpellier n’a pas pu faire face à l’OSC de Lille lors de son dernier match (3-2), une victoire contre Marseille lui permettrait donc d’améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, Montpellier a remporté huit de ses 17 matches de Ligue 1, avec 29 buts marqués et 28 encaissés.

En se concentrant sur les performances à domicile, Marseille a gagné trois fois, perdu une fois et fait trois fois match nul en sept matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils ne profitent pas des matchs à domicile pour ajouter de bons points à leurs poches. Sur la route, le Montpellier HSC s’est imposé quatre fois et a été battu une fois en huit matches, ce qui en fait une équipe qui prend généralement des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de Marseille, et le bilan est de 11 victoires, trois défaites et huit nuls pour l’équipe locale. Quant à l’équipe locale, elle a disputé six matches sans défaite à domicile contre Montpellier. La dernière fois que Marseille et Montpellier ont participé à ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, le HSC de Marseille et celui de Montpellier sont à un point l’un de l’autre dans le classement. L’équipe d’André Villas-Boas est en cinquième position avec 28 points. Le HSC de Montpellier compte 27 points et occupe la huitième place du concours.

Les compos probables

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Gueye, Kamara – Thauvin, Cuisance, Payet – Benedetto

Montpellier : Omlin – Sambia, Congré, Hilton, Cozza, Ristic – Ferri, Mollet, Chotard – Delort, Laborde