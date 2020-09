La star de Chelsea, Mason Mount, a terminé deuxième contre Thiago Alcantara du Bayern Munich (Photo: .)

Mason Mount a révélé que la défaite de Chelsea contre le Bayern Munich le rendait encore plus déterminé à atteindre le niveau de joueurs comme Thiago Alcantara, dont il admet qu’il « ne pouvait pas s’approcher » lors du match unilatéral de la Ligue des champions la saison dernière.

Le milieu de terrain anglais de 21 ans a joué toutes les minutes sur les deux manches alors que les hommes de Frank Lampard étaient complètement surclassés dans une défaite totale de 7-1 contre le Bayern, les vainqueurs de la compétition.

Serge Gnabry a occupé le devant de la scène avec un doublé à Stamford Bridge avant que Robert Lewandowski ne fasse la une des journaux avec un doublé à l’Allianz Arena, mais Thiago a également reçu de nombreux éloges pour l’influence qu’il a eue sur le match nul de la base du milieu de terrain du Bayern.

Thiago et le Bayern ont ensuite remporté le trophée de la Ligue des champions après avoir battu le PSG en finale (Photo: .)

Et le jeune de Chelsea, Mount, a déclaré que la performance exceptionnelle de l’Espagnol était une vérification de la réalité et lui avait fait comprendre exactement où il devait mener son jeu pour rivaliser avec les meilleurs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué contre quelqu’un qui lui avait fait penser: «Wow, ce gars est à un autre niveau», Mount a déclaré à SPORTbible: «La Ligue des champions est à un autre niveau. Les jeux sont différents.

«Le Bayern a des joueurs incroyables de classe mondiale… Lewandowski, [Joshua] Kimmich et Thiago au milieu de terrain, je ne pouvais tout simplement pas m’approcher de lui.

«Ils ont déplacé le ballon dans l’équipe si rapidement. Lorsque vous affrontez des joueurs comme celui-là, vous vous demandez: «Comment allons-nous arrêter cela?»

«C’était un grand moment, ça m’a ouvert les yeux. Cela m’a fait réaliser: « C’est le niveau suivant, celui où vous devez être » et je suis déterminé à travailler dur et à atteindre ce niveau. «

Mount est déterminé à atteindre le niveau de joueurs comme Thiago, Kimmich et Lewandowski (Photo: .)

Mount a poursuivi: «L’équipe du Bayern est ensemble depuis très longtemps, ils se connaissent à fond et ce sont tous des joueurs de classe mondiale qui ont joué des centaines de matchs; Coupes du monde, euros, grandes finales de la Ligue des champions.

«Ils ont vécu tout cela, ils avaient donc un gros avantage sur nous, les jeunes garçons. Évidemment, c’est difficile de subir une défaite, mais quand on passe par un jeu comme celui-là, on apprend tellement, on apprend tellement plus que si on gagne 3-0.

«Ce fut une leçon difficile, mais nous avons tellement tiré parti de cette expérience et nous reviendrons plus forts.»

L’apparition de Thiago en finale de la Ligue des champions le mois dernier pourrait bien être sa dernière pour le Bayern, alors qu’il cherche un nouveau défi avant la campagne 2020/21.

Le milieu de terrain espagnol aurait convenu de conditions personnelles sur un passage à Anfield et Liverpool est maintenant en pourparlers avec le Bayern pour discuter d’un prix approprié.

Cependant, les champions de Premier League ont été réticents à respecter la valorisation de 27 millions de livres sterling de Thiago par le Bayern, compte tenu de ses problèmes de blessures passés, ce qui pourrait empêcher un accord de démarrer.

Les rapports de cette semaine suggèrent que Manchester United avait également manifesté un intérêt pour Thiago, mais une décision semble maintenant improbable, avec Donny van de Beek de l’Ajax en route pour Old Trafford après avoir terminé un examen médical aux Pays-Bas.

