Leo Messi est devenu le principal protagoniste de l’été. Le départ éventuel du crack argentin a mis les supporters du Barça à bout. De nombreux clubs européens sont attentifs à ce qui se passe dans la bataille juridique entre 10 et Barcelone, même s’il y en a un en particulier qui a une longueur d’avance sur les autres. Manchester City est le mieux placé pour obtenir ses services et il préparait déjà l’argent pour signer le contrat.

L’opération aurait un coût total de 750 millions d’euros, selon le journal Sport. À son arrivée, l’Argentin signerait pour cinq saisons, dont trois il jouerait dans l’équipe de Premier League et à partir de 2023-24, il se rendrait aux États-Unis pour jouer dans la filiale City en MLS, New York City, tel que rapporté par ESPN. Pendant les cinq années, ils débourseront un total de 500 millions, dont près de la moitié ira à Messi car entre impôts et salaires, Il en coûterait à City 100 millions d’euros par an pour garder l’Argentin.

Les 250 millions d’euros restants serviraient de bonus de transfert pour le joueur encore de Barcelone, au cas où il serait venu au club anglais gratuitement. Le seul inconvénient est que cela signifierait briser le fair-play financier, donc ce montant serait reporté à la saison 2023-2024 où il peut être inclus comme un transfert entre New York City et Manchester City et ainsi échapper aux règles de fair-play financier imposées par le L’UEFA, et cela a été sur le point de lui coûter sa présence à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le Barça ne négocie pas par Messi

La vérité est que retirer Leo Messi de Barcelone ne sera pas facile. Selon ces informations, l’opération entre Manchester City et le joueur est bien avancée mais le club anglais n’a jamais appelé les bureaux de l’équipe catalane pour discuter de leur signature. Du Barça, ils ne veulent pas se débarrasser de leur star, et Bartomeu aurait donné l’ordre de ne négocier avec personne.

Malgré le fait que le crack de Rosario ait déjà fait part de son intention de partir au club, Barcelone ne veut pas le laisser partir. Dans les bureaux du Camp Nou, ils n’écoutent pas les offres pour lui et se référer au fait qu’il a un contrat. Ils veulent qu’il continue à diriger le projet qui débutera avec Ronald Koeman sur le banc, mais le départ de Luis Suárez, l’ami de Leo, a laissé l’Argentin très touché, qui voudrait mettre fin à son passage au Barça.

