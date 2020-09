Un but de chaque côté et encore un autre jour du feuilleton entre Lionel Messi et le Barcelone se termine inévitablement à nouveau dans un équilibre, mais n’arrête pas les rumeurs sur l’avenir de la puce, de plus en plus déterminé à quitter le club catalan qui n’a pourtant pas l’intention de le laisser partir sans se battre. Au milieu, ou plutôt à la fenêtre, ils restent Inter, PSG et Manchester City (avec les Citizens de Guardiola en pole) tous prêts à sauter sur la star argentine, mais seulement quand ils ont pu se libérer gratuitement (ou presque).

MESSI ABSENT – Le premier but, comme nous l’avons dit, a été marqué par Messi aujourd’hui quand, convoqué par Barcelone pour des examens médicaux et le prélèvement de coronavirus en vue de la reprise de l’activité sportive, il ne s’est pas présenté contrairement à d’autres joueurs comme Luis Suarez et Arturo Vidal. Une absence injustifiée (LISEZ ICI) que le club catalan n’a pas commenté directement, mais qui entraînera probablement une sanction interne.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE LIGA – Messi essaie par tous les moyens de faire comprendre à Barcelone qu’il veut se libérer sinon gratuitement, du moins à faible coût, du contrat actuel expirant le 30 juin 2021, mais c’est précisément sur cette question que le tirage au sort de Barcelone est arrivé, qui a reçu une aide très importante directement de la Liga. Avec une déclaration officielle (LISEZ ICI), en effet, la Ligue espagnole a officialisé le fait que la clause de libération de 700 millions d’euros est valable à 100% et qu’elle est la seule présente dans les accords entre le club et le joueur. Aucune possibilité de libération gratuite, donc, et si Messi veut se libérer, il ne peut le faire qu’après le paiement intégral de ce montant.

TENSION BARCELONE – La tension entre les parties, en somme, ne montre aucun signe de ralentissement malgré la volonté du père de Messi, Jorge, pour trouver une sortie amicale avec Barcelone. La rencontre entre les parties, rapportée en Espagne, est prévue mercredi, mais en attendant le président Bartomeu n’a pas changé sa position d’un pouce et, en effet, il est est arrivé à la rupture avec le cabinet juridique historique auquel Barcelone était liée depuis des années. La raison? Il a également aidé Messi et a suggéré à Pulce les moyens de rompre avec le club.

LA LIGA ET LE CONTRAT – Tout tourne autour de la clause de 700 millions d’euros et si la Liga n’a pas tardé à préciser qu’elle est toujours valable, en Espagne, il y a ceux qui jugent malicieusement la position prise par la Ligue espagnole qui, après avoir perdu Cristiano Ronaldo, ne voudrait pas perdre Messi également pour des raisons commerciales. Selon Onda Cero, en fait, dans la dernière édition du contrat, il y a une phrase dans laquelle il est précisé que la clause susmentionnée est « valable jusqu’à la fin de la saison 2019/20 » et ne sera donc plus active à partir de mardi.

GUARDIOLA ET LES COMMERCES DE MILAN – Le PSG, Manchester City et l’Inter sont les clubs les plus intéressés par la situation, mais une sorte de hiérarchie peut déjà s’établir entre les trois équipes quant à la réalité qui les attend dans le rachat éventuel. La présence à Barcelone de Pep Guardiola et de la plupart des dirigeants (catalans) des citoyens est un signal important ce qui déclenche le club anglais en pole position. Les deux autres sont plus éloignés bien que le détail de la résidence fiscale déplacée par la famille Messi en Italie qui donne un petit pourcentage de plus au club Nerazzurri. Mais il y a plus, car en Argentine il y a ceux qui ont révélé un nouveau chiffre lié à l’activité entrepreneuriale de Pulce qui, en plus de l’appartement déjà bien connu, a également acheté plusieurs magasins et immeubles à Milan pour sa marque. Un chiffre de plus, qui donne de l’espoir aux fans de l’Inter, mais qui ne change pas la base sur laquelle tout devra commencer. Pour attraper Messi, vous aurez besoin de la libération de Barcelone, alors seulement celui qui le veut peut essayer la fente.