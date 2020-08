L’affaire Lionel Messi à Barcelone il ne sort pas, au contraire, une nouvelle annonce choquante arrive d’Argentine: La Pulce a déjà pris sa décision et l’a signalée aux Blaugrana, il veut partir et veut le faire gratuitement. Le portail TyC Sports lance l’indiscrétion, qui révèle le choix lourd du rosarino: Messi aurait communiqué au Barça par fax certifié son intention de changer d’équipe et souhaite faire usage de la clause qui lui permet de résilier unilatéralement le contrat en fin de saison. Cette décision nourrit les espoirs des prétendants, y compris ceux de l’Inter, espoirs qui avaient déjà renforcé l’ancien président Massimo Moratti dans la journée: «Zhang est très gentil en me disant tant de choses, mais il le fait toujours avec discrétion. l’année serait la bonne année pour l’emmener, mais les chiffres seraient si impressionnants qu’il faudrait de nombreuses réflexions. C’est un rêve qui unit tous les Nerazzurri. «

INTER HOPES – La confrontation avec le nouveau technicien Ronald Koeman, dans lequel Léo avait déjà révélé ses doutes sur le séjour, n’aurait donc pas servi à changer d’avis et maintenant les espoirs des équipes impliquées grandissent: leInter, les Manchester City, lo Uni et le Paris Saint Germain. Tous alignés pour le joueur de 33 ans, qui peut vraiment terminer sa longue aventure à Barcelone pour prendre un nouveau chemin.

CONFIRMER – Les confirmations sur la décision de Messi viennent également d’Espagne: selon Onda Cero, le choix est définitif et l’Argentin ne participera pas aux tests ce week-end et des sessions de formation prévues pour le week-end.

CHOC – La clause de résiliation du contrat risque de déclencher un litige entre Messi et le Barça: le club a confirmé au RAC1 que les avocats de la société ont reçu le fax certifié avec la demande, mais la clause de résiliation unilatérale du contrat a expiré le 10 juin; le joueur fait plutôt valoir que, puisque la saison n’est pas encore terminée (en raison du report dû à l’urgence Covid), la clause peut toujours être exercée.

SOUTIEN – Carles Puyol soutient la décision de Lionel Messi quitter le Barcelone, vient aussi l’approbation de Luis Suarez applaudissant le tweet de l’ancien capitaine des Blaugrana.

KOEMAN – La décision de Lionel Messi quitter le Barcelone il a frappé comme un ouragan sur le monde Blaugrana, qui cherche maintenant les causes de cette séparation. L’une des raisons est révélée par le journal argentin Olè, qui rapporte une phrase prononcée par Ronald Koeman alla Pulce lors de l’entretien qu’il a eu ces derniers jours: « Les privilèges dans l’équipe sont terminés, il faut tout faire pour l’équipe. Je serai inflexible, il faut penser à l’équipe« Cette phrase, lisons-nous, aurait convaincu Messi de ne pas changer d’avis et de quitter le Barça dans les semaines à venir.

LA RÉPONSE – Le Barcelone répond à Messi avec un autre fax certifié: le club, rapporte El Larguero, il a communiqué à Leo le désir de le garder et que l’Argentin termine sa carrière à Blaugrana.

FOULE AU CAMP NOU – Les fans de la Barcelone surgir après la décision de Lionel Messi partir: un groupe de supporters Blaugrana, selon les médias espagnols, s’est rendu au Camp Nou pour demander la démission du président Josep Bartomeu.

DÉMISSION – Barcelone s’est résigné à perdre Lionel Messi, mais pas gratuitement: selon RAC1, le blaugrana ne laissera partir l’Argentin que pour une somme supérieure à 222 millions d’euros.