Lionel Messi est sorti du banc pour inspirer Barcelone à une victoire 5-2 contre le Real Betis à 10 joueurs samedi alors que l’équipe de Ronald Koeman a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire en Liga.

Messi a mis en place Antoine Griezmann avec un mannequin exquis avant de marquer depuis le point de penalty, puis de marquer son sixième but de la saison, mais son premier depuis le jeu ouvert, tardivement.

Le Barça avait pris rapidement les devants grâce à Ousmane Dembele, mais avait gaspillé une foule d’occasions de doubler son avantage, y compris un penalty manqué de Griezmann. Le Betis les a fait payer quand Antonio Sanabria a égalisé sur le coup de la mi-temps.

Koeman a amené Messi à la pause et en quelques minutes, il avait aidé à mettre en place Griezmann et à convertir un penalty après qu’Aissa Mandi ait été expulsée pour avoir manipulé le ballon sur la ligne. Le Betis est brièvement revenu dans le match grâce à Loren Moron, mais les buts de Messi et Pedri ont bouclé les trois points pour le Barça.

Positifs

Koeman a été inondé de questions sur la forme de Messi vendredi, la suggestion étant que l’attaquant est en déclin. Cette performance a montré qu’il n’y avait pas encore de quoi s’inquiéter. Et s’il est peu probable que Messi ait douté de lui-même, il aura été soulagé de marquer du jeu ouvert pour la première fois cette saison.

Plus de points positifs? Dembele a l’air vif, Pedri continue de livrer et Frenkie de Jong était bon. Surtout, le Barça était amusant à regarder et a créé de nombreuses occasions – ils auraient pu en marquer 10.

Négatifs

Le revers de la médaille est qu’ils ont également raté beaucoup d’occasions. Ils auraient pu en marquer quatre dans les 10 premières minutes et être hors de vue à la mi-temps. En fin de compte, ils ont gagné catégoriquement, mais il reste encore de la place pour s’améliorer.

Il y a aussi du travail à faire à l’arrière. Les buts du Betis étaient évitables.

Note du manager sur 10

sept – Koeman a finalement profité de l’occasion pour reposer Messi, qui avait commencé les 37 derniers matchs de championnat du club. Les 45 minutes passées sur le banc lui ont fait du bien sur la base de son affichage en seconde période.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A fait un bon arrêt de William Carvalho dès le début. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour les buts du Betis.

DF Sergi Roberto, 6 ans – Les deux buts provenaient de son flanc et il a perdu sa bataille individuelle contre l’impressionnant Alex Moreno. Équilibré sa performance avec deux superbes passes décisives tardives, une pour Messi et une autre pour Pedri.

DF Gerard Pique, 5 – Aurait pu être mieux placé pour les buts du Betis. Doit jouer beaucoup en raison de la pénurie d’arrières centraux du Barça et bénéficiera donc de la prochaine pause internationale.

DF Clement Lenglet, 5 ans – Comme Pique, pas sa meilleure performance. Perte de concentration, peut-être parce que le Barça a passé une grande partie du match plus haut sur le terrain.

DF Jordi Alba, 6 ans – Efficace en attaque. Ses centres ont conduit, directement ou indirectement, au premier penalty du Barça et au but de Griezmann.

MF Sergio Busquets, 6 ans – A eu des difficultés à certains moments cette saison, mais a semblé un peu mieux lors des matchs de cette semaine contre le Dynamo Kiev et le Betis.

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Une de ses meilleures performances cette saison. Glissé vers l’avant avec le ballon collé à ses pieds et l’a bien utilisé.

Barcelone a terminé sa course sans victoire avec style avec une victoire de 5-2. Eric Alonso / .

FW Ousmane Dembele, 8 ans – A marqué une frappe étonnante avec son pied gauche et a remporté le deuxième penalty du Barça lorsque son tir a été géré sur la ligne.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – La performance de l’international français était bonne mais sa finition était lamentable. A raté quatre bonnes occasions, dont une pénalité, avant de rouler dans un filet vide grâce au génie de Messi.

FW Pedri, 7 – Continue à jouer plus de minutes que quiconque attend cette saison et continue de montrer pourquoi. Une belle passe pour Griezmann méritait une aide et il a attrapé son deuxième but pour le club tardivement.

FW Ansu Fati, 6 ans – A remporté le premier penalty mais a raté quelques occasions en première mi-temps avant de revenir à la mi-temps avec une blessure mineure.

Substituts

FW Lionel Messi, 9 ans – Une aide de facto et deux buts n’étaient pas un mauvais retour pour ses 45 minutes sur le terrain.

FW Francisco Trinaco, 6 ans – Je suis venu pour Dembele et ça s’est bien passé.

FW Martin Braithwaite, NR – Une introduction tardive à la place de Griezmann.

MF Miralem Pjanic, NR – Remplacé Busquets beaucoup trop tard pour marquer le jeu.