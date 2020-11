L’UEFA offre un aperçu rare et accessible dans tous les domaines du monde de la personne la plus solitaire lors d’une journée de Ligue des champions: l’arbitre.

« Man in the Middle » est une nouvelle série en quatre parties produit et diffusé par l’UEFA qui nous permet d’avoir un aperçu des coulisses de l’arbitrage de match au plus haut niveau.

Le premier épisode est centré sur la campagne de la Ligue des champions 2018-19, la saison au cours de laquelle le VAR a été utilisé pour la toute première fois dans la compétition et la façon dont les meilleurs arbitres comme Damir Skomina, Bjorn Kuipers et Clement Turpin y ont fait face.

Nous avons regardé le premier épisode et nous nous sommes émerveillés de la proximité de l’homme en noir (ou jaune lumineux) qui nous a permis de passer devant les caméras de l’UEFA. Voici les principaux points à retenir:

L’histoire s’est faite à Amsterdam

L'histoire s'est faite à Amsterdam

Le principal bénéficiaire de la toute première intervention VAR organisée en Ligue des champions a été Thibaut Courtois. Cela est venu après que le gardien de but du Real Madrid ait commis une erreur de manipulation colossale qui a conduit l’Ajax à voler un but lors du match aller des huitièmes de finale à Amsterdam.

Une vérification opportune du hors-jeu dans la préparation a permis à Courtois de se tirer d’affaire, au grand soulagement du buteur belge. Ce soulagement sera de courte durée, cependant, alors que l’Ajax a vaincu les champions en titre et a progressé vers les demi-finales.

Les arbitres ne peuvent pas avoir un instant de paix

Avec le match nul en huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et Manchester United au niveau global et le match retour à Paris approchant des prolongations, un possible handball de Presnel Kimpembe a offert aux visiteurs une chance d’une pénalité de temps d’arrêt qui enverrait eux à travers.

L’arbitre expérimenté Skomina a été exhorté à revoir l’incident dramatique sur le moniteur du terrain, pour se retrouver harangué par des joueurs et un personnel agités, tous criant après les officiels et se tendant le cou pour regarder les rediffusions.

On pouvait voir Marcos Rojo hurler depuis la pirogue alors que les entraîneurs de United, Ole Gunnar Solskjaer et Mike Phelan, arpentaient nerveusement les zones techniques, encombrant l’arbitre alors qu’il tentait de statuer sur une décision extrêmement cruciale tout en étant regardé en direct par des millions de personnes dans le monde.

Après avoir été assiégée pendant ce qui ressemblait à un âge, Skomina atteignit rapidement le bout de sa corde. « Je vous en prie, je dois être seul », est venu le plaidoyer plaintif du responsable slovène. Il a dûment statué en faveur de United, et le coup de pied de Marcus Rashford les a envoyés en quarts de finale.

La décision d’un arbitre n’est pas toujours définitive

L’arbitre Kuipers était initialement catégorique dans sa décision de ne pas accorder de pénalité lorsque le ballon a frappé par inadvertance la main de Danny Rose à peine 11 minutes après le quart de finale aller des Spurs 2018-19 contre Manchester City.

Le Néerlandais a admis qu’il avait immédiatement exclu la possibilité d’une pénalité et qu’il était réticent à vérifier à nouveau l’incident, il était donc certain qu’un corner était la bonne décision.

Cependant, son équipe VAR n’a pas laissé la question mentir et a finalement convaincu Kuipers de revoir les rediffusions, uniquement pour que la pénalité soit donnée (et ratée par la suite par Sergio Aguero).

Son Heung-Min a ensuite marqué le seul but du match, et Kuipers peut être vu après le coup de sifflet final remerciant son équipe de l’avoir convaincu de faire un autre test.

Les GOAT ne bénéficient d’aucun traitement spécial

Les GOAT ne bénéficient d'aucun traitement spécial

Le premier épisode passe beaucoup de temps à couvrir Kuipers, et ce n’est pas étonnant. L’officiel néerlandais n’est pas un homme avec lequel il faut jouer, même en donnant à Lionel Messi un pansement lors du match aller de la demi-finale de Barcelone contre Liverpool.

Avec le Barça gagnant 3-0 au Camp Nou, Messi tente toujours de perdre du temps: pas sous la surveillance de Kuipers.

« Messi! Pourquoi? Allez! Montre-leur du respect! » Kuipers crie en désignant le logo «Respect» sur sa manche. « Allez! Chaque fois que vous le faites. Allez! Pourquoi faites-vous cela? Allez-y maintenant! »

Bien sûr, Liverpool allait bousculer les chances en remportant le match retour à Anfield 4-0 et en atteignant la finale.

Encore plus impressionnant, Kuipers révèle plus tard qu’il a boité pendant 86 minutes de ce match, alors qu’il portait une blessure musculaire.

La monnaie est vraiment différente en Europe

Quand il s’agit du traditionnel tirage au sort avant le match pour décider quelle équipe commence, les deux capitaines ne sont pas invités à choisir « tête ou queue », mais plutôt « jaune ou bleu ».

Soudain, nous remettons en question tout ce que nous pensions être vrai auparavant sur la Ligue des champions.

Les arbitres prospèrent sous la pression lors de la plus grande occasion

Il y a une vieille maxime dans le monde de l’arbitrage selon laquelle vous devez être prêt à prendre une décision dès le premier coup de sifflet, et Moussa Sissoko l’a certainement mise à l’épreuve quelques secondes après la finale de la Ligue des champions 2018-19.

Le milieu de terrain de Tottenham a manipulé un ballon dans sa propre surface de réparation moins d’une minute après le coup d’envoi, obligeant l’arbitre Skomina et son équipe à effectuer un contrôle VAR avant même de se sentir à l’aise.

Après qu’une «main très haute» ait été signalée, Skomina a indiqué l’endroit et a accordé le penalty à Liverpool avec seulement 22 secondes au compteur. Mohamed Salah a tenu le coup alors que les Reds gagnaient 2-0 dans la capitale espagnole.