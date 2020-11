Barcelone est revenue sur la voie de la victoire en Liga avec une victoire 4-0 contre Osasuna au Camp Nou dimanche alors que Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona avec un brillant but en deuxième période.

Martin Braithwaite, qui effectuait son premier départ en championnat cette saison, a ouvert le score de près et Antoine Griezmann a ajouté le deuxième avant la mi-temps avec une superbe volée du bord de la surface.

Philippe Coutinho a marqué le troisième après la pause quand il a été rattrapé par Griezmann avant que Messi ne complète la déroute des hommes de Ronald Koeman. Messi a frappé à la maison de 20 mètres avant de révéler un maillot des Old Boys de Newell en hommage à Maradona, l’ancien attaquant de l’Argentine, de Naples et du Barca décédé plus tôt cette semaine.

Positifs

Cette victoire, ainsi que le succès 4-0 contre le Dynamo Kiev en milieu de semaine, était exactement ce qu’il fallait après la défaite de la semaine dernière contre l’Atletico Madrid. Le Barça se dirige maintenant vers une série de six matches de championnat – dont quatre à domicile – pleins de confiance et de retour dans la moitié supérieure du tableau. Au-delà du résultat et des quatre buts, le Barça a bien joué, avec un aperçu d’un football rapide et à une touche rarement vu au Camp Nou récemment.

Koeman sera également heureux d’avoir vu ses quatre attaquants sur la feuille de match. Messi a marqué son septième de la saison, Griezmann en a fait quatre à ses six derniers matchs, Braithwaite a marqué pour la troisième fois en une semaine et Coutinho était sur la cible pour la première fois depuis son retour d’une blessure aux ischio-jambiers.

Négatifs

Koeman devra peut-être dépoussiérer ses bottes si la malchance du Barça continue en défense. Clement Lenglet a commencé le match en tant que seul défenseur central en forme de l’équipe senior, mais il a boité avec une blessure à la cheville en seconde période, rejoignant Gerard Pique, Ronald Araujo et Samuel Umtiti sur la touche.

Le Barça a donc terminé le match avec le milieu de terrain Frenkie de Jong et Oscar Mingueza de l’équipe B à l’arrière. Le manager néerlandais croira les doigts et espère que Lenglet ne sera pas absent longtemps avec un calendrier non-stop d’ici la fin de l’année.

Note du manager sur 10

sept – La décision de Koeman d’utiliser Braithwaite comme numéro 9 fixe et Pedri aux côtés de Frenkie de Jong au milieu de terrain a été courageuse mais a porté ses fruits. Il a également bien utilisé ses remplaçants pour reposer les joueurs sans redonner l’impulsion à Osasuna.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – A été fait pour travailler pour sa feuille vierge, faisant une série de beaux arrêts.

DF Sergino Dest, 7 ans – Une autre performance vraiment encourageante de l’international américain, malgré un doute de forme avant le match. Audacieux en attaque et solide en défense.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – Le jeune a effectué une ou deux passes perdues dans des zones dangereuses mais, dans l’ensemble, a été le gros point positif de la semaine dernière après avoir été invité à intervenir en raison de la crise des blessures en défense.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Avait été frappé deux ou trois fois avant de finalement avoir un problème de cheville.

DF Jordi Alba, 6 ans – Il a pris des positions dangereuses sur la gauche mais ses croix manquaient souvent de qualité. A aidé à créer l’ouvreur.

MF Frenkie de Jong, 6 ans – A joué une passe sensationnelle à Messi en première mi-temps avant d’être invité à revenir en défense après la blessure de Lenglet.

MF Pedri, 6 ans – Jouait un rôle plus profond mais était plus à l’aise que jamais en possession.

Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona en révélant un maillot n ° 10 des Newell’s Old Boys après son but en seconde période. .

FW Antoine Griezmann, 8 ans – A regardé un joueur différent la semaine dernière. Bien lié avec Messi, créant une première chance pour Coutinho, avant de se rapprocher de lui-même. Finalement, il a trouvé le fond du filet avec une volée sourde et a ensuite inscrit le troisième but du Barça pour Coutinho.

FW Lionel Messi, 8 ans – Il avait l’air aussi heureux dans un maillot du Barca qu’il en avait l’air depuis qu’il avait essayé de partir cet été. A couronné une bonne performance avec une frappe époustouflante à la 73e minute.

FW Philippe Coutinho, 6 ans – A raté une chance glorieuse d’ouvrir le score en première mi-temps, mais a finalement obtenu son but après la pause grâce au jeu désintéressé de Griezmann.

FW Martin Braithwaite, 7 ans – Sa seule présence a ouvert un espace derrière lui pour que Messi, Griezmann et Coutinho puissent créer. A également marqué le but d’un autre braconnier pour en faire trois buts en deux départs cette semaine.

Substituts

MF Sergio Busquets, 6 ans – Entré à la mi-temps, il revient d’une blessure au genou qui l’a empêché de sortir pendant deux semaines.

DF Junior Firpo, 6 – Les problèmes défensifs du Barça forcent l’arrière gauche à devenir M. Versatile. Joué à l’arrière central, brièvement, en milieu de semaine et a été utilisé comme arrière droit ici.

FW Francisco Trincao, 6 ans – Mettre en place le but non autorisé de Dembele et a raté l’occasion de marquer son premier but au Barca lorsqu’il est nourri par Messi à la 90e minute.

FW Ousmane Dembele, 6 ans – Un but exclu pour hors-jeu et percuté le filet latéral tardivement.

MF Carles Alena, N / R – Remplacement du Lenglet blessé, De Jong se défendant.