Le problème avec l’analyse de l’avenir de Lionel Messi est que, après 20 ans, sa relation avec Barcelone se situe quelque part entre le professionnel et le romantique. Vous pouvez utiliser la raison et la logique dans la première partie pour proposer des scénarios plausibles. Vous ne pouvez pas expliquer la seconde, en partie parce qu’elle est intensément personnelle (et c’est peut-être la superstar la plus privée de l’histoire récente du sport) et en partie parce qu’elle est irrationnelle et mutable, comme le sont si souvent les relations émotionnelles.

Faisons donc d’abord la partie rationnelle comparativement plus simple, d’accord?

Messi a signé un contrat qui expire le 30 juin 2021. La dernière saison de ce contrat, en 2020-2021, était censée être une « année d’option » – il pouvait choisir de rompre son contrat et de devenir agent libre simplement en informer le club avant le 10 juin 2020. C’est à ce moment-là que tout le monde a supposé que la campagne 2019-20 serait terminée … sauf, bien sûr, que nous avions la pandémie COVID-19 et que 2019-20 s’est étendue jusqu’en août. Ainsi, le camp de Messi fait valoir, tout comme son droit d’exercer son option de quitter en tant qu’agent libre.

(Notez ici que – et c’est l’inconvénient de ne pas avoir de transparence – la station de radio espagnole Onda Cero affirme qu’une telle date limite est de toute façon absurde et qu’après avoir vu le contrat de Messi, elle déclare simplement « à la fin du 2019-2020 saison. « Comme toujours, dans la cacophonie des fuites et des rumeurs entourant le club, il est difficile de savoir ce qui est exact.)

Dans tous les cas, comme vous vous en doutez, Barcelone se sent différemment, c’est pourquoi – à moins qu’un accord ne soit trouvé – cela se dirige vers les tribunaux espagnols.

Une fois qu’il est devenu clair que la saison s’étendrait sur le 30 juin dernier (date à laquelle la plupart des contrats de joueurs expirent), la FIFA a émis un avis juridique disant qu’il serait judicieux de prolonger les contrats jusqu’à la fin de la saison puisque c’était l’intention initiale. et personne n’aurait pu prédire la pandémie. Le problème est qu’il ne s’agit que d’un avis juridique et qu’il est subordonné au droit national du travail, comme la FIFA elle-même l’a reconnu. Donc, fondamentalement, ils n’ont aucune compétence.

La Liga, via son président bouillant, Javier Tebas, a publié son propre point de vue et s’est rangé du côté de Barcelone, ce à quoi vous vous attendez précisément. Ils dirigent une entreprise et, ayant perdu Neymar et Cristiano Ronaldo ces dernières saisons, c’est la dernière chose dont ils ont besoin. Bien sûr, ils n’ont pas non plus de compétence, à part la possibilité de refuser de délivrer un permis de transfert national, ce qui est sans objet, car s’il part, il part à l’étranger.

Si cela revient aux avocats, la question sera réglée devant le tribunal des Big Boys et, dans un geste brillant qui montre qu’ils sont sérieux, l’équipe de Messi a embauché un cabinet d’avocats qui s’occupait auparavant d’une bonne partie des affaires de Barcelone. La logique suggère, cependant, qu’une bataille juridique prolongée nuit aux deux parties.

Personne ne sait comment cela se résoudra avec Messi et Barcelone. Après tout, ils sont ensemble depuis si longtemps que toute séparation sera laide. Xavier Bonilla / NurPhoto via .

Messi a 33 ans et ne rajeunit pas. Chaque jour où il ne joue pas et ne s’entraîne pas, il ne revient pas. Et chaque jour qui passe le rend moins précieux, que ce soit à Barcelone ou dans un nouveau club potentiel.

Dans le cas du Barça, c’est encore pire. Conduire votre joueur vedette en justice pour rupture de contrat (ce que, selon lui, il fait en ne se présentant pas à l’entraînement) dans le but de le faire rester une autre saison avant de le perdre en tant qu’agent libre de toute façon. Juin n’est pas beau. Et cela ne fait qu’empirer si l’on considère qu’il y aura des élections présidentielles en mars. Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a atteint la limite de son mandat (et a en tout cas proposé de se retirer si cela aide à garder Messi au Camp Nou), mais celui qui le remplace risque d’hériter d’un incendie de benne à ordures encore pire.

Donc, pour éviter l’automutilation mutuelle, la chose rationnelle à faire est de parvenir à une résolution sans attendre que les tribunaux statuent d’une manière ou d’une autre. Mais ici, vous obtenez ce que Messi veut vraiment. Des gens bien plus informés que moi insistent sur le fait que sa décision est prise et qu’il veut partir. Si tel est le cas, c’est simplement une question d’argent, comme par exemple combien Barcelone peut-il exiger en compensation et combien Messi exigerait de son nouveau club.

Son contrat actuel, une fois que vous avez pris en compte les droits d’image et les revenus accessoires, lui rapporte bien plus de 100 millions d’euros par an. Pour le contexte, cela représente environ un quart de la masse salariale totale à Manchester City (pour mentionner l’un des clubs avec lesquels il a été lié).

Pouvez-vous faire une analyse de rentabilisation selon laquelle il générera plus que cela, même en tenant compte de paramètres «flous» tels que la valeur de la marque? Peut-être, mais si vous devez ensuite payer des frais de transfert en plus, cela devient difficile. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains scénarios ont fait évoluer Messi en partie en échange de joueurs, tels que Angelino, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et / ou Eric Garcia. C’est toujours une économie post-COVID-19 et, malgré un relâchement temporaire, le fair-play financier est toujours là.

Ce serait beaucoup plus facile si Messi prenait une réduction de salaire ou rendait son accord plus lourd en bonus. Et, je suppose, c’est une option même si cela enverrait ce qui ressemble à un message déraisonnable: il était si désespéré de quitter le Camp Nou qu’il a pris moins d’argent pour jouer ailleurs.

Le résultat? Messi, qui n’a jamais porté que deux maillots – Barcelone et l’Argentine – aurait un nouveau départ dans un nouveau club dans un nouveau pays, une expérience qui pourrait autrement lui être refusée. Le Barça aurait soudainement un répit financier et, peut-être, un lot de jeunes joueurs. Avec de nouvelles élections, ils pourraient appuyer sur le bouton de réinitialisation et recommencer. N’oublions pas que ce club existait bien avant l’arrivée de Messi et continuera d’exister longtemps après son départ.

Ensuite, il y a l’autre lecture rationnelle (certains pourraient dire cynique): c’est un jeu de pouvoir gigantesque. Messi est dégoûté et agacé par la manière chaotique dont le club a été dirigé et se sent non respecté et pris pour acquis (ses rares déclarations publiques le montrent assez clairement), et ce qu’il veut vraiment, c’est un changement. Et pas n’importe quel changement, mais un changement qu’il peut contrôler.

Regardons les choses en face, il peut décider du prochain président de Barcelone – en fait, chaque détail, du strip du club aux desserts servis dans les suites de l’hospitalité – en le soutenant simplement aux élections et en disant « si X ne gagne pas, Je pars le 30 juin 2021. » C’est là qu’il est depuis l’âge de 13 ans. C’est le club qu’il aime, c’est la ville où il a élevé une famille et est devenu un homme. Il peut être Johan Cruyff après sa carrière dans ce club … si c’est ce qu’il veut.

C’était ma première lecture, mais maintenant, je ne suis pas certain. En partie à cause des rapports abondants du Camp Nou selon lesquels il ne s’agit pas d’un avantage numérique. Et en partie parce que si c’est ce qu’il veut, il n’a pas besoin de passer par cette mascarade. Il peut simplement informer Bartomeu de ses projets et dire «soit faites ce que je veux maintenant, soit je jetterai mon soutien derrière un candidat rival qui me donnera tout ce que je veux en mars… et vous humiliera dans le processus».

Tant pis pour la raison. Qu’en est-il de l’émotion?

Parce que Messi est si privé et si calme, nous ne pouvons que spéculer. Pourtant, il y a des parallèles avec ce qui s’est passé en 2016, après la Copa America Centenario. En colère et frustré contre la FA argentine, il a annoncé sa retraite du football international. Cette retraite a duré 47 jours, et il a finalement reconsidéré. De toute évidence, c’était différent. Il y avait une Coupe du monde à jouer en 2018 et, contrairement au football de club, il ne pouvait pas simplement signer pour un autre pays.

Mais vous avez le sentiment que cette décision n’est peut-être pas différente de celle-là et naît de l’émotion, pas du calcul. Il y a aussi un autre indice dans cette direction.

Si la date limite avait été le 10 juin, il aurait alors pu exercer l’option et le Barca aurait été impuissant à l’arrêter. Il aurait alors pu signer une brève prolongation de contrat pour jouer le reste de la saison de Liga et de la Ligue des champions et se trouverait dans une position inattaquable, sans un gâchis juridique collant et libre de se déplacer où il veut sans que le Barca n’obtienne rien en retour. Non seulement cela, son nouveau club n’aurait pas eu à payer de frais de transfert, ce qui signifie plus d’argent pour Messi ou plus de ressources pour mettre de grands joueurs autour de lui. Après tout, malgré le fait que le titre de Liga s’échappe et malgré l’humiliation contre le Bayern, ce n’est pas comme si, rationnellement, quelque chose s’était passé entre le 1er juin et aujourd’hui qui avait considérablement changé la situation de Barcelone. C’était un gâchis avant, et c’est un gâchis maintenant.

S’il s’agit d’une décision enracinée dans l’intestin et l’émotion plutôt que dans la raison, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. C’est une histoire d’amour, et quiconque a été amoureux vous dira que ce n’est généralement pas rationnel et peut parfois être douloureux, fatigant et autodestructeur. Les hauts, espérons-le, l’emportent sur les bas, mais les bas peuvent être brutaux.