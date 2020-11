La décision de Pep Guardiola de signer une prolongation de contrat à Manchester City la semaine dernière a été un gros problème pour le club à plus d’un titre: elle garantit que l’entraîneur le plus célèbre du football restera à l’Etihad jusqu’en 2023, mais peut-être plus important encore, c’est aussi met le club fermement en pole position pour signer Lionel Messi de Barcelone.

Dans un peu moins de six semaines, Messi pourra parler à des clubs non espagnols d’un transfert gratuit du Camp Nou à la fin de cette saison. S’il choisit de le faire, à partir du 1er janvier, il pourra négocier un transfert dans une nouvelle équipe à temps pour la saison 2021-22 et Barcelone sera impuissante à l’arrêter.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le capitaine argentin a abandonné sa tentative de quitter le Barca cet été à la suite d’une saga de deux semaines qui, pour la première fois, a soulevé la réelle perspective de jouer pour le joueur de 33 ans dans un autre club. Bien qu’il ait finalement décidé de rester, cela ressemblait toujours à une trêve temporaire. Et tout au long de la confrontation Messi-Barca, City attendait dans les coulisses, prêt à conclure l’accord pour signer sans doute le plus grand joueur que le monde ait jamais vu.

2 Liés

En public, City a joué cool, mais en privé, des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola et les propriétaires du club à Abu Dhabi étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour signer Messi. Il y avait également une acceptation au sein de l’Etihad que le moment choisi pour la demande de transfert de Messi cet été la rendrait moins susceptible de réussir, en raison de la perspective d’une bataille juridique sur une clause de sauvegarde contestée de 700 millions d’euros dans le contrat du joueur. Et c’est ainsi que cela s’est déroulé. Réticent à s’engager dans une longue bataille sur le libellé de la clause, Messi a fait marche arrière et a choisi de rester. Mais si Barcelone a pris le dessus en août et septembre, le contrôle et le pouvoir incombent désormais à Messi en raison de la diminution du statut de son contrat. La ville sait que la balle sera dans son camp à l’arrivée de janvier.

Des sources ont déclaré à ESPN que City est consciente qu’un passage à l’Etihad fait appel à Messi et que la présence de Guardiola en tant que manager – sous la direction de laquelle Messi a remporté deux ligues des champions, en 2009 et 2011 – est un élément crucial dans sa volonté de jouer pour le club. Si Guardiola avait choisi de partir à la fin de cette saison, les perspectives de City de signer Messi auraient été gravement compromises. Mais en sécurisant Guardiola pour les deux ans et demi à venir, City a également renforcé ses chances de signer Messi.

Pep Guardiola et Lionel Messi ont remporté la Ligue des champions à deux reprises à Barcelone. JAVIER SORIANO / . / .Images

Guardiola a donné un message mitigé en réponse aux questions sur Messi vendredi, suggérant initialement qu’il voulait qu’il reste à Barcelone, avant de laisser fermement la porte ouverte à un déménagement pour le joueur.

« En tant que fan de Barcelone, je veux que Leo termine là-bas », a déclaré Guardiola. « Mais son contrat se termine cette année et je ne sais pas ce qui va se passer dans son esprit. En ce moment, il est un joueur de Barcelone et le marché des transferts est en juin et juillet. Nous avons des matchs et des objectifs incroyables et des choses que nous aimerions faire. C’est la seule chose dans notre esprit. Le reste, je ne peux rien dire. «

Avec une élection présidentielle à Barcelone prévue pour fin janvier, il reste un espoir au sein du club que celui qui remplace le sortant Josep Maria Bartomeu – dont la relation tendue avec Messi a été un facteur central du mécontentement du joueur – sera en mesure de persuader lui de rester au Camp Nou pour le reste de sa carrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

Mais il est peut-être trop tard à ce moment-là, car les chances commencent à être cumulées contre Barcelone. Sous l’entraîneur Ronald Koeman, le Barça a fait un début lamentable dans sa campagne de Liga, avec trois défaites en huit matchs, laissant l’équipe 12e – 12 points derrière les premiers leaders de la Real Sociedad. Messi a parfois semblé désespéré et il n’a marqué que six buts en 11 matchs jusqu’à présent, toutes compétitions confondues. Des chiffres décents pour la plupart des joueurs, mais des chiffres inférieurs à la normale pour le six fois vainqueur du Ballon d’Or. Koeman a même quitté Messi de son équipe pour le voyage de cette semaine en Ligue des champions au Dinamo Kiev, pour donner du repos à son talisman. Les avantages de s’engager dans un nouveau contrat à Barcelone semblent assez minces pour Messi, la perspective d’être revitalisée par un déménagement ailleurs semblant plus attrayante d’ici la semaine.

City a mal commencé sa campagne de Premier League cette saison et occupe la 13e place, à huit points du leader Tottenham Hotspur, bien qu’ayant joué un match de moins que l’équipe de Jose Mourinho. Mais malgré la lutte de City pour la forme, ils ont les ressources et l’ambition de se reconstruire sous Guardiola et le désespoir de Messi de remporter une autre Ligue des champions, combiné à la détermination de City à la gagner pour la première fois, pourrait être une combinaison gagnante.

Avec Messi gagnant un salaire de base d’environ 78 millions d’euros (92 millions de dollars) par an, hors avenants à Barcelone, selon Forbes, certains pourraient affirmer que City serait sage de dépenser son argent ailleurs. Par exemple, un an de salaire et de droits à l’image de Messi contribuerait grandement à financer le transfert d’Erling Haaland du Borussia Dortmund en remplacement à long terme de Sergio Aguero. Mais signer Messi représenterait plus que ce qu’il pourrait apporter sur le terrain. D’un point de vue commercial, cela augmenterait davantage la capacité de gain hors terrain de City et les éleverait à un niveau plus élevé en termes d’attractivité pour les sponsors et fans potentiels à travers le monde.

Depuis qu’ils n’ont pas réussi à signer Kaka de l’AC Milan en 2009, City a poursuivi une superstar révolutionnaire pour devenir le visage de son équipe. Ils ont également échoué en essayant de signer Wayne Rooney, Neymar et Kylian Mbappe, mais Messi les dépasserait tous et le nouvel accord de Guardiola ne fait qu’augmenter leurs chances de le signer dans les six prochains mois.