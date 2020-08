L’attaquant du comté de Derby, Wayne Rooney, a déclaré qu’il aimerait voir Lionel Messi jouer en Premier League.

Messi a déclaré à Barcelone qu’il souhaitait quitter le club, après avoir passé toute sa carrière de 16 ans à ce jour au Camp Nou.

Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester City avait resserré les chiffres pour voir si une décision serait compatible avec la réglementation du fair-play financier, ce qui verrait Messi retrouver le manager Pep Guardiola, avec qui il a remporté la Ligue des champions à deux reprises à Barcelone.

Et l’ancienne star de DC United, Rooney, qui a également joué pour Everton et Manchester United en Premier League, a déclaré que, malgré ses 33 ans cette année, Messi serait toujours un énorme succès dans l’élite anglaise.

« Tous les jours de la semaine », a déclaré Rooney à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé s’il voulait voir Messi en Premier League. « Je sais qu’il vieillit un peu mais personne n’a jamais vu un joueur comme lui [before].

« Il y a ce débat sur Messi ou [Cristiano] Ronaldo et Messi ont tout. Il peut créer des buts, marquer des buts. C’est le meilleur joueur de tous les temps.

« S’il peut venir en Premier League, quelle que soit l’équipe, et je pense que ce n’est que Manchester City ou Manchester United – je prendrais Messi à United.

« Il est l’un des seuls joueurs à m’être assis là-bas et à regarder et [am] juste en admiration devant. J’ai joué, évidemment, avec Cristiano et les deux ont établi une norme que je ne pense pas que nous reverrons jamais mais, pour moi, Messi est juste un niveau différent.

« Les États-Unis ne devraient même pas être dans son état d’esprit car il est trop bon pour ce niveau. Il est trop bon pour ce niveau.

« Il pourrait venir en Premier League et remporter le titre de Joueur de l’année. Un million pour cent. Je ne pense pas qu’il puisse le faire pendant les deux ou trois prochaines années, mais certainement pour la saison prochaine.

« S’il s’entoure de Kevin De Bruyne, de Bruno Fernandes, de ce type de joueurs, il peut aller remporter un septième Ballon d’Or. »