L’avenir de Lionel Messi continue de dominer les premières pages en Espagne alors que les spéculations se poursuivent sur ce qui va se passer ensuite avec le capitaine de Barcelone.

Manchester City apparaît comme le favori et Mundo Deportivo court avec une photo de Pep Guardiola et Lionel Messi avec le titre: «City on the Prowl».

MD rapporte que Jorge Messi parle déjà au club de Premier League et pourrait se réunir la semaine prochaine pour plus de discussions.

Bien sûr, la clause du contrat de Messi est toujours un problème, mais Man City et Guardiola sont considérés comme la meilleure option pour l’Argentin s’il veut décrocher à nouveau la Ligue des champions.

Chez Sport, on parle également de Manchester City et d’une photo de Messi et de ses choix potentiels pour la saison prochaine. Leur titre est «Changement de vue».

Ils rapportent que Messi reste ferme dans sa décision de partir, mais Josep Maria Bartomeu insiste sur le fait qu’il reste et fera tout son possible pour le garder au club.

Manchester City est mentionné comme les favoris pour la signature de Messi, mais Manchester United, le PSG et l’Inter sont également mentionnés.

Il y a une ambiance légèrement différente en tant que AS. «Barcelona Challenge Messi» est le titre avec des nouvelles selon lesquelles les géants catalans feront tout leur possible pour garder la main sur leur capitaine.

Barcelone n’acceptera le départ de Messi que moyennant des frais énormes, et Bartomeu veut apparemment que Messi explique ses raisons de partir aux supporters.

Pendant ce temps, Marca a inventé toute la saga «Mexit» et a choisi comme titre principal «City Take Advantage».

Les citoyens sont prêts à offrir à l’international argentin un contrat de trois ans mais savent que c’est une opération difficile.

Marca ajoute également que le Barça ne veut vraiment pas penser à son départ, estime que l’Inter ne peut pas être exclu à ce stade et s’attend à ce que Messi s’entraîne avec Barcelone lundi.