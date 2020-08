Date de publication: samedi 29 août 2020 7:04

Mikel Arteta est vraiment bon, vous savez …

C’est quelque chose que tout manager aspire, mais que peu possèdent vraiment. Il est à la fois nécessaire au succès et souvent uniquement réalisable grâce à lui. C’est peut-être la marchandise la plus précieuse en coaching, mais elle ne peut pas être fournie par un propriétaire somptueux, ni même quantifiable.

Mikel Arteta l’a. Que ce soit par son charisme et son caractère inhérents, sa carrière de joueur accomplie, son sens aigu d’entraîneur précoce mais prometteur, son humilité ou une combinaison de facteurs, il a quelque chose qu’aucun budget de transfert ne pourrait jamais offrir: l’adhésion. De la plupart des médias. De la majorité des supporters. De l’intégralité de la salle de conférence. Mais surtout, de chaque membre de son équipe d’Arsenal disposé à investir plus qu’il n’en retirera.

Il n’y a pas de favoris ou de faveurs. Quand il dit que «tout le monde part de zéro», le croient-ils. Lorsqu’il ajoute que «ce que vous avez fait il y a deux semaines ou il y a deux ans n’a pas d’importance», les marginaux ont de l’espoir et ceux qui sont en première ligne sont avertis de ne pas laisser tomber les normes. Le même message est une carotte pour certains et un bâton pour d’autres, sinon les deux pour tous.

Elle n’est renforcée que par des progrès tangibles, et bien que le bouclier communautaire est immédiatement relégué au statut amical de pré-saison par le perdant, cela peut être ce que le gagnant le définit. Les trophées créent une culture du succès autrement inaccessible; une mentalité d’élite impossible à fabriquer. Un deuxième transport d’argenterie à Wembley en un mois est de la poussière d’or pour un club au début d’un tel voyage.

Mais il en va de même pour cet adhésion, ce désir des joueurs de jouer pour leur manager, cet engagement et le dévouement de ceux qu’il est ouvert à la vente, de ceux qui souhaitent partir, de ceux capables de jouer à un niveau supérieur et de ceux qui pourraient regarder. hors de leur profondeur un pas vers le bas. Hector Bellerin, Emiliano Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang et Rob Holding s’inscrivent respectivement dans ces catégories et ont tous été excellents samedi soir, mettant leur avenir individuel de côté au profit du collectif.

Alors aussi, Mo Elneny, oublié à son retour d’un prêt moyen à Besiktas et rapidement radié comme un actif par ceux qui jugent sur les réputations passées, en utilisant la table rase qui lui a été offerte pour rappeler à quel point il pourrait être utile. Et Ainsley Maitland-Niles, dont l’attitude a été remise en question dans le passé et qui ne serait peut-être même pas au club au début de la saison de Premier League, mais qui a joué un rôle aussi important que quiconque dans l’évolution récente effrénée d’Arsenal, capitaine à part .

« Je suis un joueur d’Arsenal jusqu’à ce qu’on me dise le contraire », était son message d’après-match et il n’est pas difficile de penser à des joueurs dans une situation similaire qui montreraient la moitié de l’enthousiasme, de la loyauté et de la responsabilité. « Mon cœur est dans le club, alors je vais donner à 100% pendant que je suis ici, et c’est tout. »

Il vient du haut et coule vers le bas. C’est une envie de jouer pour le maillot, mais aussi pour le manager. C’est un vote de confiance plus fort que tout ce qu’une déclaration de la direction pourrait susciter. C’est une qualité qu’Arsenal a eue auparavant et semble avoir trébuché à nouveau.

Arteta a fait face à un vestiaire cassé, à de délicates négociations de réduction de salaire, à un remaniement de la salle de conférence et à des situations contractuelles précaires, sortant de neuf premiers mois tumultueux de sa carrière de manager avec pas un seul cheveu immaculé à sa place, et tout le respect et l’estime de un vétéran de dix ans. Il est presque impossible de ne pas croire instinctivement en lui.

Matt Stead