Milan est sérieux pour Sandro Tonali. Après que les hésitations de l’Inter – qui avait depuis longtemps un accord économique avec le joueur – soient devenues une tactique de plus en plus isolée et attentiste (résultat d’évaluations techniques et économiques), les Rossoneri ont décidé d’accélérer brusquement pour le milieu de terrain né en 2000 de Brescia et de l’équipe nationale. Les contacts avec l’agent Beppe Bozzo et surtout avec le président Massimo Cellino sont devenus de plus en plus étroits ces derniers jours et ont pleinement inclus Milan dans la course au bijou Lodi.

L’OFFRE – Exactement comme dans le cas d’Inter, le point fondamental reste l’accord sur le chiffre et la formule du transfert à trouver avec le numéro un de Brescia, mais Maldini et Massara travaillent pendant ces heures pour essayer de combler le fossé. Une première proposition de prêt onéreux de 8 millions d’euros a déjà été portée à 10, d’après ce qui a été appris de calcioomercato.com, avec un droit de rachat fixé à 25. Et c’est sur cet aspect que se joue la phase décisive du jeu, avec Cellino qui insiste pour que la loi devienne une obligation (mais Milan est convaincu que, face à la dernière relance, il peut se ramollir).

ET INTER … – Les parties sont au travail, les contacts se poursuivent, Milan ayant décidé de défier officiellement l’Inter pour Tonali. Les Nerazzurri restent absolument dans le jeu, malgré l’indication de Conte à l’entreprise de se concentrer principalement sur des profils plus expérimentés (Vidal), mais de financer un coup d’État coûteux comme Tonali ils doivent d’abord gagner de l’argent à travers quelques missions illustres, avec tous les indices qui mènent à Skriniar et Brozovic.