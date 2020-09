Une bonne première pour le Milan de Pioli, mais non sans difficulté: devant la direction complète, les Rossoneri ont battu le Novara, après avoir fermé la première mi-temps pendant 20 minutes sous 0-2, le diable récupère dans les deux étapes suivantes jusqu’au 4-2 final. Zlatan Ibrahimovic propriétaire et capitaine, une défense sans précédent dans laquelle le nouvel arrivant trouve de l’espace Kalulu, Milan construit une bonne chance avec Ibra mais s’effondre en trois minutes: double par Bellichi, deux fois pas bon Duarte. Dans le deuxième partiel il entre Roback, arrivés de Hammarby, les Rossoneri raccourcissent grâce à Paqueta qui profite de l’aide d’Ibrahimovic et égalise à 31 ‘: action personnelle du jeune Roback, balle basse à Laxalt qui est 2-2. L’équipe de Pioli s’agrandit et dans la troisième fraction, sans Ibrahimovic qui quitte le terrain et le brassard de capitaine à Kessie, achève le retour: la perche de Paqueta, il bondit sur le ballon Calabre ce qui fait 3-2 avec un tap-in confortable. Et pour le 4-2, il y pense encore Paqueta, avec une volée sur le centre de Laxalt pour un double personnel.

Donc le premier était bon, même si ce n’est pas sans difficulté, pour Milan et de bons signaux surtout de Paquetà et des jeunes Kalulu et Roback. Diable attendu samedi du deuxième match amical à San Siro avec Monza des anciens Berlusconi et Galliani et, surtout, du match préliminaire de la Ligue Europa en Irlande contre Shamrock (17 septembre).

Milan-Novare 4-2

Marqueurs: 10 ‘Bellichi (N), 13’ Bellichi (N), 25 ‘Paqueta (M), 31’ Laxalt (M), 47 ‘Calabria (M), 57’ Paqueta (M).

LES FORMATIONS DE PROPRIÉTÉ

AC MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Kalulu, Duarte; Theo; Laxalt; Kessie, Calabre; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović. Annexe. Pegs. Disponible: Moleri, Jungdal, Michelis, Capanni, Capone, Bennacer, Mionic, Roback, Sala, Stanga, Bellodi.

NOVARA (4-2-3-1): Marrichi; Pagani; Cagnano; Collorel; Bove; Bellichi; Nardi; Des esclaves; Bortolussi; Zunno; Gonzalez. Annexe. Bancheri. Disponible: Épée; Pallavicini; Baldi; Gisco; NrNac; Pinotti; Piscitella; Rusconi; Tordini.