Le marché des transferts de Milan n’est pas seulement lié au renouvellement de Zlatan Ibrahimovic. Les Rossoneri effectuent d’autres opérations, parmi lesquelles il y a Brahim Diaz: Maldini et Massara poursuivent leurs contacts avec le Real Madrid sans relâche pour la classe bijou de ’99, une négociation très avancée qui voit déjà un principe d’entente entre clubs pour remboursement de prêt. En attendant de fixer les détails de l’accord, Milan étudie l’ancienne ville avec une conscience: cela peut être un joker pour Stefano Pioli.

VICE CALHA – Dans le 4-2-3-1 avec lequel les Rossoneri ont trouvé le carré et obtenu une rangée de douze résultats utiles consécutifs après le verrouillage, Brahim Diaz rejoindrait en tant que « jumeau » de Hakan Calhanoglu: un constructeur de jeux, un finisseur pour accompagner les attaquants et les ravitailler dans les 25 derniers mètres. Idéalement un milieu offensif ou un deuxième attaquant, donc, comme ce fut le cas à Manchester, pour profiter également de sa capacité à jouer indifféremment des deux pieds, utile pour démarquer et ouvrir des espaces.

GAI – Le simple fait d’être ambidextre, cependant, combiné à une boule et une chaîne assez rapides, lui a permis au fil des ans déplacez votre centre de gravité sur les voies extérieures. Un processus lancé à la City et finalisé avec décision à Madrid, car dans les quelques bribes accordées par Zidane, le « Messi de Malaga » est a toujours été utilisé comme aile droite ou gauche dans le trident. Bonne nouvelle pour Pioli, qui pour le moment ne peut compter que sur les flancs Castillejo est Saelemaekers en tant que rôles externes, auxquels le bricoleur doit être ajouté Rebic (a montré aimer la voie de gauche et pas un peu) et adaptable Leao, Calhanoglu est Paqueta à droite (les trois préfèrent cependant la zone centrale du champ). Encore une solution, un meneur de jeu capable de varier sur tout le front offensif derrière l’avant-centre: Milan y croit, les contacts se poursuivent pour le joker Brahim Diaz.

@ Albri_Fede90