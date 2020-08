Nostalgie

Il y a peu de vues plus belles dans le football que de regarder un joueur de classe mondiale produire un moment de génie, un morceau de jeu si incroyablement brillant que vous ne pouvez même pas comprendre faire quelque chose de similaire vous-même.

Mais le contraire est aussi vrai. Parfois, il n’y a rien de mieux que de regarder un joueur faire quelque chose de si merveilleux que vous vous rappelez que vous n’êtes pas si différent après tout; que nous sommes tous encore des êtres humains; que peut-être, juste peut-être, ça pourrait être vous là-bas sur le terrain, ne faisant pas pire, même si vous ne pourriez probablement pas faire mieux.

Ce dernier était sans aucun doute un sentiment familier aux fans de Liverpool pendant The Roy Hodgson Era – si vous pouvez appeler cinq mois et 13 victoires une «ère».

Mentionner les noms de Christian Poulsen, Paul Konchesky et Milan Jovanovic est susceptible d’envoyer un frisson dans la colonne vertébrale de tout fan des Reds, mais Jovanovic a au moins fourni un moment mémorable, bien que pour toutes les mauvaises raisons.

Avant de nous rappeler ce qui s’est passé, rappelons-nous d’abord que l’attaquant a déjà été décrit dans un épisode de Neighbours comme « l’un des plus grands [footballers] dans le monde ».

Milan Jovanovic? Meilleur joueur du monde selon Neighbours pic.twitter.com/fggwDaq5Jh – Jack Beresford (@ JackBeresford86) 14 juin 2017

Cet épisode a été diffusé en octobre 2011. Un peu plus d’un an plus tôt, en août 2010, Jovanovic a fait ses débuts en Premier League lors du match nul 1-1 de Liverpool contre Arsenal et a fait ceci:

En ce jour il y a 10 ans, Milan Jovanovic a produit ce moment emblématique de r / soccer

Nous avons tous un compagnon qui a déjà eu des essais et affirme qu’ils auraient pu réussir en tant que footballeur professionnel. Mais même pour ceux d’entre nous condamnés à une vie de deux pieds gauches quand il s’agit de jouer au football, Milan Jovanovic sera toujours une source d’inspiration dont le rêve n’est peut-être pas encore terminé.

