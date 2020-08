Théo Hernandez, défenseur de Milan, parle à Milan TV de la saison qui va bientôt commencer, la deuxième des Rossoneri pour le Français: « Comment vais-je? Je vais bien. Je suis arrivé avec une grande envie de recommencer, nous nous sommes reposés pendant quelques jours et maintenant nous recommençons à travailler. bonne sensation, je suis content de revoir mes coéquipiers, l’entraîneur et Maldini et j’ai hâte que le championnat recommence. Après trois semaines de repos ce n’est pas facile de revenir, mais honnêtement nous avons passé un bon moment, et maintenant nous allons continuer à travailler un peu à la fois pour être dans la meilleure forme « .

CIBLES – « La saison dernière a été une excellente saison, au cours de laquelle j’ai marqué beaucoup de buts et fourni des passes décisives, et je pense que cette saison se passera bien, mais ce que nous devons faire maintenant, c’est continuer à travailler. J’espère que cette année sera du même niveau ou mieux. Oui. , c’est vrai que je suis très heureux. Je suis content de mes coéquipiers. Comme je l’ai dit, maintenant nous commençons une nouvelle saison et nous voulons être le plus haut possible, et c’est ce que nous allons faire. Je suis très heureux que tous les fans me soutiennent, ils sont avec moi et ils me veulent. C’est la chose la plus importante. Merci beaucoup aux fans d’être ici avec nous pour nous soutenir et j’espère être bientôt ensemble à San Siro pour célébrer. »