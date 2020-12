Le côté du championnat anglais, Millwall, s’est déclaré « consterné et attristé » après que les fans aient hué des joueurs qui se sont mis un genou avant leur défaite 1-0 contre Derby samedi.

Les clubs professionnels en Angleterre ont pris un genou avant le coup d’envoi des matches pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, mais le match à The Den a été gâché par des supporters huant des joueurs.

La Fédération anglaise de football a condamné ce comportement dans un communiqué samedi, et le patron par intérim du comté de Derby, Wayne Rooney, a déclaré qu’il était « décevant et bouleversant ».

Millwall a publié dimanche une déclaration qui disait: « Le Millwall Football Club était consterné et attristé par les événements qui ont entaché le match de samedi contre le comté de Derby à The Den.

«Le club a travaillé sans relâche ces derniers mois pour préparer le retour des supporters et ce qui aurait dû être une occasion positive et passionnante a été complètement éclipsé, à la grande déception et bouleversé de ceux qui ont contribué à ces efforts.

«L’impact de tels incidents est ressenti non seulement par les joueurs et la direction, mais aussi par ceux qui travaillent dans tout le club et dans son Academy and Community Trust, où tant d’employés et de bénévoles poursuivent leurs efforts passionnés pour améliorer la réputation de Millwall jour après jour, année. après un an.

« Le club ne permettra pas que leur beau travail soit vain. »

Colin Kazim-Richards de Derby s’est levé alors que les fans de Millwall huent ceux qui se prennent un genou. Jacques Feeney / .

Le match de Millwall a été parmi les premiers en Angleterre à accueillir de nouveau les fans dans le stade à la suite de la pandémie de coronavirus, qui avait exclu les fans des matches depuis mars.

L’attaquant du Derby Colin Kazim-Richards, qui est de race noire, a décrit la huée comme une « honte absolue » dans un tweet après le match, où il a exprimé sa fierté de prendre position contre le racisme.

« Avoir à dire que c’est une douleur », a déclaré Kazim-Richards. « Mais je le dirai à chaque putain de fois, c’est pourquoi JE ME SUIS FIER et je dois dire que chaque personne impliquée avec [Derby] fait aussi. «

La réglementation sur le coronavirus en Angleterre signifie que seuls 2000 fans locaux sont autorisés à assister à des matchs sans qu’aucun fan extérieur ne puisse voyager.