Minnesota United a acquis l’attaquant bien voyagé Kei Kamara des Colorado Rapids en échange d’un montant d’allocation non divulgué et d’un choix de repêchage 2022, ont confirmé des sources à ESPN.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par SBISoccer.com.

Le corps des attaquants des Loons ayant été épuisé par les blessures de Luis Amarilla et Aaron Schoenfeld, le Minnesota avait besoin d’une aide offensive et l’international sierra-léonais Kamara – le cinquième buteur de l’histoire de la MLS avec 129 buts – fait l’affaire.

Le Minnesota marquera une huitième équipe MLS pour laquelle Kamara a joué. En plus des Rapids, la liste comprend le Columbus Crew (deux fois), les San Jose Earthquakes, le Houston Dynamo, le Sporting Kansas City, le New England Revolution et les Whitecaps de Vancouver.

Sa saison la plus prolifique est venue avec le Crew en 2015, quand il a marqué 26 buts en championnat et en séries éliminatoires et a été finaliste pour le prix MVP de la ligue.

Kamara a également passé du temps à l’étranger dans le championnat anglais avec Norwich City et Middlesbrough.