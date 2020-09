La MLS a annoncé le reste de son calendrier de saison régulière, chaque équipe jouant neuf autres matchs et se terminant le 8 novembre.

Le dernier jour de la saison régulière – que la ligue appelle le Jour de la Décision et qui aura probablement une incidence sur la qualification et le classement des séries éliminatoires – verra le coup d’envoi des 14 équipes de la Conférence de l’Est avec sept matchs simultanés à 15h30 HE, tandis que les équipes de la Conférence de l’Ouest prendront part à six matchs simultanés à partir de 18 h 30 HE.

La Major League Soccer est sur ESPN +. Seattle est le champion de la ligue des 26 équipes, qui a ajouté Nashville et Miami au giron en 2020.

En raison des restrictions de voyage imposées par le gouvernement canadien, y compris une période de quarantaine de 14 jours pour les personnes voyageant des États-Unis au Canada, les trois équipes canadiennes devront jouer leurs matchs à domicile restants aux États-Unis.

L’Impact de Montréal disputera ses matchs à domicile au Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, le port d’attache du Toronto FC sera le Rentschler Field à East Hartford, dans le Connecticut, tandis que les Whitecaps de Vancouver joueront leurs matchs à domicile au Providence Park de Portland, en Oregon.

Les clubs de la MLS continueront d’adhérer à des protocoles complets de santé et de sécurité, y compris des tests réguliers des joueurs, des entraîneurs et du personnel essentiel pour COVID-19.

La MLS a également déclaré que les matchs ont été programmés pour minimiser le temps de déplacement, permettant aux équipes visiteuses d’arriver et de partir le jour du match pour la majorité des matchs.

Aucune équipe n’aura affronté le même adversaire plus de quatre fois à toutes les phases de la compétition de saison régulière. Cela comprend les matchs de saison régulière sur les marchés de la MLS, ainsi que les matchs de la phase de groupes du tournoi de retour de la MLS.