Kean n’a marqué que deux fois pour Everton la saison dernière, mais a été superbe depuis son arrivée au PSG, marquant cinq buts lors de ses sept premières apparitions en championnat et en Europe. Xavier Laine / .

Avec un quart de saison terminé et un bref répit de l’action du club sous la forme de la pause internationale, c’est le bon moment pour jeter un coup d’œil sur l’année du PSG jusqu’à présent. Kylian Mbappe marque toujours des buts malgré les soucis de blessure, et Neymar est aussi habile que jamais. Collectivement, l’équipe est redevenue déséquilibrée et disjointe, même si cela est dû en grande partie à des blessures et à des tests COVID-19 positifs qui remettent en question la profondeur et la qualité de leur équipe.

Le manager Thomas Tuchel est également sous une énorme pression après quatre défaites déjà, mais l’élément le plus inattendu de leur 2020-21 à ce jour est un atout majeur: la forme et les contributions de Moise Kean. Il a commencé l’année en prêt d’Everton avec cinq buts en sept matches de Ligue 1 et de Ligue des champions. Après une mauvaise saison en Premier League l’année dernière, où il a lutté et n’a marqué que quatre fois en 37 matches toutes compétitions confondues, il s’est transformé en France.

L’arrivée de Kean en prêt à la fin du mercato a soulevé quelques sourcils. Il avait floppé lors de sa première année en Angleterre, marquant deux fois en 33 apparitions (toutes compétitions confondues), et avait affronté la tâche peu enviable et haute pression de remplacer Edinson Cavani à Paris. À seulement 20 ans, un autre grand mouvement si peu de temps après avoir quitté la Juventus pour Everton, était un gros pari. Il avait perdu sa confiance et son mojo à Goodison Park.

Le risque était encore plus élevé pour les champions de France car Kean n’avait pas eu le temps de s’installer et de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Kean est arrivé le 4 octobre, après le début de la saison de Ligue 1 et avec Mauro Icardi, l’autre avant-centre de l’équipe, déjà blessé. Il était également en mission internationale avec l’Italie à l’époque, ce qui signifie qu’il a littéralement eu deux séances d’entraînement avant d’être nommé dans le onze de départ à Nîmes.

Parlez d’une intégration rapide! Pourtant, Kean a frappé le sol si rapidement que tout le monde au club a été étonné. Lors de son premier match, à Nîmes, il a fait preuve de beaucoup d’énergie et de mouvements intelligents, mais a raté deux bonnes occasions. Tuchel, cependant, était impressionné.

L’entraîneur du PSG est fan du profil et des compétences de Kean. Il peut jouer en tant qu’attaquant solitaire dans une formation 4-3-3, ou aux côtés d’un autre avant-centre dans un 4-4-2. Mbappe et lui se complètent bien; Kean fait de bonnes courses, presse et travaille dur. Il peut retenir la possession, garder les attaques en vie ou jouer sur l’épaule du dernier défenseur et faire des courses derrière. Il est fort, rapide et habile; en tant que PSG, il a développé un œil plus clinique lorsqu’il s’agit de prendre des chances de marquer.

Kean a marqué trois buts en quatre tirs cadrés en quatre matchs de Ligue 1 avec un but attendu de 2,07. En Ligue des champions, il a marqué deux fois sur deux tirs cadrés en trois matchs (deux départs) avec un but attendu de 0,95! Son doublé à Istanbul Basaksehir lors de la deuxième journée était l’un des pur finisseurs, mais sa passe décisive pour Angel Di Maria au RB Leipzig lors de la défaite 2-1 de la troisième journée a montré qu’il pouvait être plus qu’un simple finisseur.

Il convient de noter que le PSG joue un style complètement différent d’Everton. Ils ont beaucoup plus de balle, jouent plus haut sur le terrain et ont les buts les plus élevés attendus par match derrière le Bayern en Europe (2,5 xG contre 2,7 xG). Kean est capable d’opérer beaucoup plus près du but de l’opposition et joue au centre – pas comme en Angleterre, où il jouait trop souvent large sur la droite.

Une autre raison pour laquelle Kean pourrait prospérer en France est la langue. Il parle couramment le français compte tenu de ses parents ivoiriens, et a également d’autres internationaux italiens Alessandro Florenzi et Marco Verratti qui s’occupent de lui dans le vestiaire. Leonardo, directeur sportif du PSG, est également proche de lui. La joie et le bonheur de Kean ont fait le reste, et l’équipe l’a embrassé en un temps record.

Kean aime aussi vivre à Paris. Encore une fois, le rapport avec les coéquipiers et les langues partagées aide, alors que sa famille (qui vit à Turin) a été une présence constante à Paris que lorsqu’il vivait dans le nord-ouest de l’Angleterre. Avec Icardi toujours blessé et Mbappe en difficulté aussi pour la forme, le PSG comptera une fois de plus sur sa nouvelle star pour les matchs clés après la trêve internationale, y compris une date à enjeux élevés en Ligue des champions avec le RB Leipzig – le PSG est troisième du groupe H, avec une victoire lors de leurs trois premiers matches – et en Ligue 1, avec des affrontements contre l’AS Monaco et Lyon dans les semaines à venir.

Bien qu’il soit au club depuis un peu plus d’un mois, le PSG discute déjà de l’avenir de Kean. Des sources ont confirmé à ESPN FC qu’il n’y avait pas de clause de rachat dans son accord de prêt, malgré les rumeurs sur une valeur de 18 millions d’euros. Le PSG envisage déjà sérieusement de le signer pour un accord permanent, mais il faudrait qu’il trouve un accord avec Everton qui demande des honoraires importants après avoir signé l’attaquant pour un accord de cinq ans et pour un montant d’environ 30 millions d’euros ( y compris les modules complémentaires) l’été dernier.

Leonardo et son homologue d’Everton, le directeur du football Marcel Brands, s’asseoiront à la fin de la saison. Kean a déjà dit qu’il voulait rester à Paris; il ne veut certainement pas retourner à Everton, ayant trouvé ses marques à Paris et y poursuit sa progression. Il ne veut pas que ça s’arrête maintenant.