Bon test celui organisé à San Gregorio Magno entre Monopole et le Polisportiva Santa Maria Cilento, qui, la saison prochaine, seront respectivement des protagonistes de la Serie C et de la Serie D.

Voici l’histoire du match par la zone de communication de la société Giallorossi:

Dernier test commun dans la retraite de San Gregorio Magno pour la Polisportiva Santa Maria avec Monopoli, une équipe des Pouilles qui évolue dans le championnat Lega Pro. En première mi-temps, le tout jeune Citro signe l’avantage du Cilento, puis en seconde mi-temps Giosa et Fella marquent le dépassement des Pouilles pour la finale 2 à 1. Excellent test pour M. Esposito qui, même face à Monopoli, a laissé la place à tous les joueurs à sa disposition.

La chronique. L’équipe Giallorossi a surpris l’arrière-garde de Monopoli en 5 ‘avec Konios qui, engagé par Ragosta, sert la toute jeune Citro pour le tap-in gagnant. L’équipe d’Esposito, malgré la différence de catégorie, joue avec la personnalité et à 13 ‘tente à nouveau avec le trident Tompte-Maggio-Ragosta d’inquiéter à nouveau la défense des Pouilles. L’équipe de M. Scienza, avec un passé de footballeur jusque dans l’élite italienne, encaisse plusieurs virages, puis essaie les gants d’un Grieco attentif peu après vingt minutes de compétition.

A 32 ‘, la tête de Starita ne s’est pas arrêtée très loin du but défendu par le gardien de Polisportiva. Trois minutes plus tard, Fella tente avec un tir à distance sidérale, sans trouver de chance. Action audacieuse dans la zone du Cilento à 42 ‘, mais la Polisportiva est sauvée, évitant l’égale de Monopoli. En seconde période, les invités, pour la sixième année consécutive de Lega Pro, se retrouvent à égalité au troisième tour de mains avec Giosa qui du cœur de la surface de réparation surmonte l’innocente Giletta.

A 9 ‘, au contraire, Mansi se démarque dans la zone de Monopoli, mais sans encadrer le miroir du but. Les Giallorossi reviennent vers la 23e minute avec Bozzaotre de loin, mais le terrain ne les aide pas dans la conclusion. Les Pouilles signent le dépassement à 26 ‘avec Fella qui gonfle le filet d’un tap-in facile de la tête. Insidieux Giallorossi dans la demi-heure avec un schéma de coup franc, mais le mur céleste sauve Monopoli. A 42 minutes, c’est l’Ivoirien Coulibaly qui a réussi l’égalisation, mais la défense visiteuse a été sauvée. Tourbillon de changements pour monsieur Esposito qui laisse de la place à tous les garçons à sa disposition. Avant le test conjoint, le président Tavassi a remis la chemise officielle jaune et rouge et un panier avec des produits typiques du Cilento à la direction de Monopoli.

Tableau de bord

Monopoli-Polisportiva Santa Maria Cilento 2-1

Monopole 1T (3-5-2): Menegatti; Ventes, Giosa, Mercadante; Tazzer, Arena, Giorno, Guiebre; Fella, Starita. Tout, la science.

Monopoly 2T (3-4-3) Oliveto (Antonino); Ferrara, Giosa, Fusco; Tazzer (Cutrone), Arena (Corigliano), Giorno (Nina), Guiebre (Dalle Vedove); Zambataro (Cirrottola), Fella, Triarico. Tout. Science

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco (1 ‘St Giletta); Mansi (35 ‘Monaco), Campanella (35’ St Paragano), Pastore (1ère Lambiase); Dentice (1 ‘st Bozzaotre), Citro (1’ st Della Torre), Maio (1 ‘Simontetti), Konios (1’ st Coulibaly); Tompte (10’st D’Angolo, 31 ‘st Muccio), mai (10’ st Brogna), Ragosta (10 ‘st Capozzoli, 31’ st Napolitano). Tout, Esposito.

Arbitre: Charbon d’Altavilla Silentina (Schiavo-Del Sorbo)

Réseaux: 5 ‘pt Citro (PSM), 3’ st Giosa (M), 26 ‘st Fella (M)

ph Pol S. Maria 1932