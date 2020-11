Jose Mourinho a été informé que le Pays de Galles « s’occuperait absolument de Gareth Bale » après que l’ailier de Tottenham ait été déclaré apte à affronter l’USMNT lors d’un match amical jeudi, malgré l’avertissement de Mourinho contre « la destruction du travail » que les Spurs ont fait pour rendre le prêt. Joueur du Real Madrid à la pleine forme.

Bale n’a pas encore terminé 90 minutes complètes pour les Spurs depuis son retour au club en septembre, mais il est confronté à la perspective de trois matchs en six jours avec le Pays de Galles affrontant les États-Unis à Swansea avant les affrontements de l’UEFA Nations League contre la République d’Irlande (15 novembre. ) et la Finlande (18 novembre).

Le joueur de 31 ans devrait commencer le match contre l’équipe de Gregg Berhalter sur le banc des remplaçants jeudi avant les rôles de départ contre l’Irlande et la Finlande.

Le Pays de Galles entame son programme de trois matchs avec le manager adjoint Rob Page suppléant le manager Ryan Giggs, absent en raison d’allégations d’agression, ce qu’il nie. Et Page a déclaré à Mourinho que le Pays de Galles ne mettrait pas en péril la forme physique de Bale, ou de tout autre joueur de l’équipe, cette semaine.

« Je peux comprendre ce que dit Jose parce que j’ai moi-même été directeur de club », a déclaré Page lors d’une conférence de presse de Zoom mercredi.

« Nous empruntons ses joueurs pour qu’ils puissent jouer pour le Pays de Galles, donc nous allons absolument nous en occuper.

« Nous n’allons pas annuler le travail qui a été fait au niveau des clubs, qu’il s’agisse de Gareth Bale ou de qui que ce soit. Nous sommes convaincus que ce que nous offrons est une préparation sportive d’élite pour les jeux.

« Je ne lui ai pas parlé [Mourinho], mais il y a un plan que nous avons pour Gareth et qui ne diffère d’aucun autre joueur.

« S’ils arrivent après avoir joué un samedi, ils auront une reprise de deuxième journée un lundi. S’ils jouent dimanche, ils seront hors du gazon lundi, avec une reprise de deuxième jour mardi. »

«Nous avons une équipe médicale sans égal et ils ont un modèle en place pour chaque joueur entrant dans l’équipe.

«S’ils ont des plans individuels pour eux-mêmes, nous y adhérerons bien entendu également.

« De notre point de vue, il n’y a pas eu de communication [with Spurs], mais nous avons un plan pour que les joueurs soient en forme et prêts pour les matchs de manière raisonnable. Cela n’a pas été différent au fil des ans et nous continuerons de le faire. «

Bale n’a pas joué pour le Pays de Galles depuis la victoire 1-0 contre la Bulgarie en juin, manquant trois internationaux depuis ce match, mais Page pense que le joueur est maintenant en pleine forme après s’être lentement mis en forme physique aux Spurs.

«Nous avons maintenant un Gareth Bale parfaitement en forme», a déclaré Page. «J’ai eu une conversation avec lui et il est impatient de partir. Il se bat en forme.

« Depuis que je suis impliqué avec le Pays de Galles au cours de l’année écoulée, c’est probablement la première fois qu’il apprécie son football et son entraînement. Il a l’air en forme et il se sent en forme.

« C’est bien d’avoir un Gareth Bale en pleine forme dans l’équipe. »

En plus de soulever des inquiétudes concernant la charge de travail de Bale avec le Pays de Galles, Mourinho a également évoqué son mécontentement face à l’implication de l’entraîneur d’Arsenal, Albert Stuivenberg, qui est l’assistant de Giggs au Pays de Galles depuis 2018.

Les Spurs ont trois joueurs dans l’équipe du Pays de Galles – Bale, Ben Davies et Joe Rodon – et Page a insisté sur le fait qu’il y avait des inquiétudes au sein de la configuration galloise sur un conflit d’intérêts impliquant Stuivenberg.

« Nous avons Joe Rodon et Ben Davies aussi, donc nous avons des joueurs de Tottenham impliqués dans l’équipe ces dernières années », a déclaré Page.

« Nous avons les trois joueurs de Jose et bien sûr, il va montrer un intérêt, mais Albert est impliqué dans la formation galloise depuis quelques années et il n’y a jamais eu de problèmes, donc pas de problèmes du tout. »