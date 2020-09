Jose Mourinho a confirmé que les préparatifs de pré-saison de Tottenham ont été entravés par plusieurs joueurs testés positifs pour COVID-19 et pense que la situation a contribué à leur défaite 1-0 contre Everton.

Dominic Calvert-Lewin a marqué le seul but alors que les Spurs ont perdu 1-0 au stade Tottenham Hotspur pour infliger la toute première défaite de Mourinho le week-end d’ouverture de la Premier League.

Des rapports en France suggèrent que Tanguy Ndombele a été testé positif pour le virus et bien que Mourinho ait refusé de confirmer l’identité des joueurs impliqués, le joueur de 57 ans a affirmé que son équipe avait été compromise lors de la discussion sur les raisons pour lesquelles les Spurs n’avaient pas l’intensité requise dimanche.

« Ecoute, Harry Kane s’est entraîné avec nous une fois, » dit-il. « Onze. [Moussa] Sissoko, un couple [of times]. Je ne vais pas joueur par joueur mais pour différentes raisons, beaucoup de nos joueurs n’ont pas eu une pré-saison appropriée.

« Nous avons eu des cas de COVID positif. Bien sûr, nous avons le droit de ne pas dire quels joueurs étaient mais nous avions des joueurs avec un COVID positif. Nous avions d’autres joueurs en quarantaine en raison de la proximité avec des joueurs positifs. Nous avions un joueur en quarantaine parce que il était en vacances dans le pays où l’Angleterre met en œuvre la quarantaine.

« Nous en avions beaucoup, ils sont allés dans les équipes nationales, donc la pré-saison a été une pré-saison difficile pour beaucoup de joueurs. Je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’ils soient vifs, intenses, agiles. Mais je m’attendais à beaucoup plus individuellement et bien plus. collectivement.

Mark Ogden pense que James Rodriguez a fait preuve d’un grand contrôle et d’une grande vision alors qu’Everton l’emportait 1-0 à Tottenham.

« Cela me déçoit et c’est là que je dois travailler. Encore une fois, je peux me plaindre du coup franc mais je ne peux pas entraîner les arbitres. Je peux entraîner, je peux entraîner mes joueurs à gérer ces centres. Ce n’est pas le cas. importe la position où elle se trouve. «

Mourinho a ajouté que Tottenham avait peu de temps pour corriger ses problèmes à l’entraînement étant donné que le match de dimanche marquait une série potentielle de neuf matchs en 22 jours.

« Les joueurs qui n’avaient pas de pré-saison, nous n’avons pas maintenant la possibilité d’avoir une pré-saison, mais nous avons beaucoup de matches à jouer consécutivement, et nous devons utiliser ces matches non seulement pour essayer de les gagner et les KO certains sont évidemment des matchs décisifs et tentent d’améliorer la forme de certains joueurs car certains d’entre eux étaient en difficulté.

« Vous pouvez vous tourner vers [Spurs debutant Matt] Doherty, un joueur qui est normalement dans un état incroyable, il n’a pas eu de pré-saison. Il est passé directement des vacances aux matches de l’équipe nationale. Pas une seule session de formation. Il a disputé deux matchs consécutifs et aujourd’hui, il n’était pas Matt Doherty comme il l’est normalement, ce sont donc des choses dont nous savions qu’elles pouvaient nous arriver. «

S’adressant à Rob Nothman de BBC Radio 5 Live après le match, Mourinho s’est également moqué d’une accusation selon laquelle son équipe était la plus pauvre en première mi-temps.

« Avez-vous vu la première mi-temps ou seulement la seconde mi-temps? C’est pourquoi Jordan Pickford a effectué deux arrêts en première mi-temps et Hugo Lloris n’a pas touché le ballon », a déclaré Mourinho.

« Qu’est-ce que la possession? But, buts, buts. Et tirs. Nous étions médiocres, pas assez bons du tout mais vous n’êtes pas non plus assez bons dans votre analyse.

« Ils ont marqué le but en seconde période et nous étions médiocres dans la création d’occasions et nous n’étions pas assez agressifs. En attaque, nous avions l’air fatigués, beaucoup de joueurs n’avaient pas l’air affûtés et nous manquions d’intensité, de netteté et de créativité. meilleure équipe.

« Vous restez avec la possession en première mi-temps, je resterai avec les deux arrêts incroyables de Pickford. »

