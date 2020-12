Alors que 2020 touche à sa fin, on pourrait penser que le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, pourrait se reposer un peu.

Lors du dernier match de l’année, son équipe américaine a battu le Salvador 6-0, après une victoire 6-2 contre le Panama le mois dernier. Mercredi soir, il a pu sang dans cinq autres joueurs, soit un total de 34 débuts lors de ses 22 premiers matchs en charge.

L’un de ces débutants, Chris Mueller, est devenu le deuxième joueur américain en deux semaines à marquer deux fois à ses débuts et a ajouté deux passes décisives. Ayo Akinola était un autre joueur faisant ses débuts internationaux, ajoutant un but dans le processus. Le vétéran Paul Arriola a poursuivi son retour d’une LCA déchirée en ouvrant le score du premier match tandis que Brenden Aaronson et Sebastian Lletget ont également marqué.

Et pourtant Berhalter n’allait pas se laisser emporter.

« Je suis toujours nerveux », a déclaré Berhalter après le match. « Cela fait partie du travail, non? Je crois au processus.

« Je crois que lorsque nous nous entraînerons comme nous le faisons, nous serons capables de jouer dans le jeu, et les gars l’ont montré ce soir. Mais vous ne voulez pas prendre de l’avance. C’est un travail quotidien. Vous Nous devons travailler chaque jour et espérer nous améliorer chaque jour et c’est là que nous sommes en tant qu’équipe.

«Nous savons à l’heure actuelle qu’aucun de ces résultats ne nous aidera en 2021. [Next year] est un jeu différent. Je pense que l’équipe a confiance, mais nous devons quand même sortir sur le terrain et jouer le jeu et chaque match est différent. Nous nous préparerons aussi fort que possible pour mettre l’équipe en position de gagner ces matchs. «

Berhalter a raison de replacer ce jeu dans son contexte. C’était une équipe salvadorienne qui jouait son premier match depuis janvier et ressemblait tout à fait à un groupe de joueurs peu familiers les uns avec les autres. Le match n’a jamais fait de doute après que les États-Unis aient pris une avance de 5-0 dans les 28 premières minutes. À peu près la seule fois où le but américain a été menacé, c’était à la 73e minute lorsque Julian Araujo a joué une passe capricieuse à Duston Correa du Salvador uniquement pour qu’il tire directement sur le gardien américain Bill Hamid.

Mais s’il y a une raison pour que Berhalter se détende pendant les vacances, c’est bien avec la profondeur de son équipe. Le calendrier international des États-Unis en 2021 – le COVID-19 le permet – les chiffres sont bien remplis. Il y a des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo retardés en mars, suivis de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin. La Gold Cup devrait avoir lieu en juillet. Si les États-Unis parviennent à se qualifier pour Tokyo, il y aura les Jeux olympiques à partir de fin juillet. Ensuite, il y a la plus grande compétition de toutes, avec les qualifications pour la Coupe du monde – qui contiendront quelques fenêtres avec trois matches – à partir de septembre.

Comme l’a souligné l’analyste de la télévision ESPN Taylor Twellman lors de la diffusion du match, les États-Unis auront probablement besoin de suffisamment de joueurs pour former trois équipes afin de les garder au frais et de ne pas s’aliéner leurs clubs. Et malgré tous les discours sur la qualité émergente au sommet du bassin de joueurs, ce talent devra s’étendre plus profondément que jamais si les États-Unis veulent réussir à se battre sur plusieurs fronts. Pour cette raison, c’était un signe encourageant de voir cette jeune équipe américaine prendre le contrôle et mettre le jeu à l’écart tôt.

Chris Mueller, à gauche, a marqué ses débuts aux États-Unis avec deux buts et deux passes. Michael Reaves / .

Personne n’a fait plus pour aider la cause de l’équipe américaine que Mueller. À 24 ans, l’attaquant d’Orlando City est un peu plus tardif, ayant parcouru les rangs des collèges de l’Université du Wisconsin, bien que les États-Unis aient historiquement fait usage de ces joueurs. Mueller a inscrit le premier match pour Arriola, a ajouté deux buts – le deuxième sur une tête plongeante du service d’Araujo – et aurait pu avoir un tour du chapeau, seulement pour glisser une passe au centre de la surface de réparation qu’Akinola était. capable de finir.

Il y a beaucoup de compétition compte tenu de la rapidité avec laquelle les jeunes joueurs font bonne impression. Mais pour Mueller, considérez qu’il s’agit d’un premier test passé avant un an qui devrait en être rempli.

« Je pense que nous devons encore être prudents et prudents un peu », a déclaré Berhalter à propos de Mueller. « Vous savez, un match, je pense, ne va pas mettre un gars dans ou mettre un gars dehors de toute façon. Mais c’est une étape pour Chris, et c’était une étape importante. Et, je suis vraiment fier du travail qu’il fait pour arriver à ce point. «

Un joueur qui fait un pas en arrière dans le giron de l’équipe nationale est Arriola, qui n’a disputé qu’un seul match cette saison avec DC United en raison de sa blessure susmentionnée. Et aussi gratifiant que soit son objectif, il a l’œil sur un plus gros prix. Arriola est le rare joueur à avoir participé à la tentative ratée de se qualifier pour la Coupe du monde 2018 et est prêt à aider à écrire un chapitre plus réussi de l’histoire du football américain.

« Je suis extrêmement impatient. Je pense que nous sommes dans une excellente position », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a beaucoup de compétition difficile. C’est difficile à reproduire en descendant à l’Azteca en qualification pour la Coupe du monde là-bas ou au Costa Rica ou dans tous ces autres pays. Donc, je pense même aujourd’hui que l’instinct du tueur [we showed] est un grand pas pour nous. «

Il devra être l’un des nombreux.