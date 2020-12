Cela ressemble à une éternité maintenant, mais je me souviens très bien de ce que je faisais le 9 février de cette année. En tant que dernière partie d’un sort frénétique de deux semaines diffusant des matchs de haut en bas en Allemagne, je me suis retrouvé sur un terrain très familier à l’Allianz Arena, semblable à un vaisseau spatial, au nord de Munich.

Les planètes s’étaient alignées d’une manière qui faisait du Bayern Munich vs. La confrontation de dimanche soir du RB Leipzig a un poids supplémentaire dans la course au titre de Bundesliga. L’establishment bavarois prenait les parvenus avec de nobles aspirations de l’Est et juste un point solitaire entre les côtés dans un véritable haut de la table Spitzenspiel.

En fait, des questions commençaient à se poser à Leipzig, qui avait glissé de son perchoir. Les leaders qui entraient dans la trêve hivernale, en l’espace de 10 jours, ils avaient chuté deux fois en championnat et de nouveau en coupe contre l’Eintracht Francfort, en plus de faire un match nul 2-2 avec le Borussia Monchengladbach. La pression était palpable.

Derek Rae, la voix TV d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Alors que le match nous a permis de comparer les super attaquants Robert Lewandowski et Timo Werner, cela a fini par être une soirée pour les héroïnes défensives de Dayot Upamecano de Leipzig. Travaillant à partir de la position de commentaire dans le stade avec l’ancien gardien de but allemand Jens Lehmann, nous avons à maintes reprises choisi le jeune international français pour des éloges particuliers alors qu’il allait avec succès face à face (et tête-à-tête) avec Lewandowski, le meilleur attaquant dans l’entreprise.

C’était un match étrange dans la mesure où le Bayern le contrôlait, mais Leipzig a sans doute créé les meilleures chances; Marcel Sabitzer et Werner ont tous deux gonflé leurs lignes avec le premier but qui faisait signe au début de la seconde période. Un match nul 0-0 était un résultat raisonnable pour les deux équipes, mais cela m’a laissé le sentiment que Leipzig devait faire plus sur le fond.

Ce besoin de faire une déclaration nous amène au cœur du problème historique de Leipzig à l’approche de la rencontre de samedi. (12 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Ils n’ont pas encore brisé la défense du Bayern lors de quatre précédentes visites en Bundesliga, bien qu’un optimiste dirait que les hommes de Sachsen ont au moins montré une amélioration à chaque match qui passe.

Il y a quatre ans, Leipzig, sous la direction de Ralph Hasenhuttl, alors manager de leur première campagne de haut vol, savait qu’ils pouvaient devancer le Bayern dans le tableau. Cependant, ils ont à peine posé un gant sur le Rekordmeister dans une défaite molle 3-0, non aidé par le carton rouge d’Emil Forsberg. La tendance est leur ami, je suppose, car depuis lors, ils ont perdu 2-0 et 1-0 à l’extérieur contre le Bayern avant l’impasse sans but de février. Mais si Leipzig doit poser un véritable Meisterschale défi au Bayern, quelque part le long de la ligne, ils doivent entrer dans le ventre de la bête et infliger des dégâts.

Le RB Leipzig a un élan de son côté alors qu’il se prépare à se rendre à Munich pour une rencontre avec le Bayern. .

Je me souviens avoir pensé il y a 18 mois, lorsque les équipes se sont rencontrées lors de la finale DFB-Pokal à Berlin, que c’était peut-être le moment de Leipzig. Au lieu de cela, le Bayern a remporté un succès 3-0 relativement confortable, assurant un doublé national pour Niko Kovac et ses accusations. À l’approche de la rencontre de ce week-end, Leipzig, qui en est à sa deuxième saison sous Julian Nagelsmann, a quelques choses à faire.

Pour commencer, le Bayern l’a récemment broyé en Bundesliga plutôt que de balayer ses adversaires. Thomas Muller, dans une charmante conversation avec son collègue Archie Rhind-Tutt, l’a résumé en décrivant le fait de gagner moche à Stuttgart comme l’équivalent allemand de le faire «un jour venteux à Stoke, bien que Stuttgart ne soit pas Stoke». En effet, ce n’est pas le cas, mais nous avons saisi son point plus large: au milieu d’une liste de rencontres bondée pour les principaux clubs avec des matchs tous les trois ou quatre jours, on ne peut pas s’attendre à atteindre des hauteurs impressionnantes à chaque fois.

S’il y a une faiblesse du Bayern à exploiter, je ne peux m’empêcher de penser qu’elle se trouve à l’arrière – en particulier à droite. Benjamin Pavard a fait un début de campagne peu propice et la première réserve Bouna Sarr trouve toujours ses marques dans sa nouvelle équipe. Ce sera de l’eau au moulin du meilleur joueur de champ de Leipzig cette saison, l’infatigable Angelino. Bien qu’utilisé comme un ailier à gauche, il est leur meilleur buteur de la ligue avec quatre buts, ajoutant à son but de la semaine dernière dans une victoire plutôt désordonnée contre Bielefeld. Certes, ses performances avaient baissé un peu avant cela, mais il est une menace constante, en particulier à l’avenir. Le Bayern aura besoin d’un plan spécial pour le contenir de ce côté.

Ce match voit la meilleure attaque (Bayern) prendre la défense la plus compétente (Leipzig). L’équipe de Nagelsmann sait faire taire ses adversaires, emmenée par le gardien Peter Gulacsi, Upamecano, Willi Orban et Marcel Halstenberg. Lorsque des joueurs sont absents, il existe plusieurs options de couverture. Certains le factureront à juste titre comme Upamecano vs. Lewandowski encore une fois, mais il y aura plus de nuances que cela.

Mes questions ont plus à voir avec la hauteur du pitch. Dani Olmo et Forsberg peuvent éblouir avec leurs matchs techniques assurés, mais Alexander Sorloth n’a pas encore tiré sur tous les cylindres au milieu de l’attaque en Bundesliga, bien qu’il ait joué le rôle de «super sub» à la perfection dans le thriller de la Ligue des champions de Leipzig mercredi. nuit en Turquie. Je préfère quand même voir Yussuf Poulsen prendre le départ compte tenu de son savoir-faire à ce niveau et de sa capacité à mener la ligne.

Assez drôle, l’espoir que le Bayern aura beaucoup plus de ballon devrait en fait jouer entre les mains du RB Leipzig. Oui, ils ont évolué vers une meilleure équipe de possession depuis que Nagelsmann a pris le relais, mais ils restent dévastateurs en tant que contre-presseurs obsessionnels. La ligne haute du Bayern peut les rendre vulnérables face à une équipe bien versée dans les beaux-arts du chronométrage de telles manœuvres verticales.

Mon instinct me dit toujours que Leipzig a besoin de plus que de simplement égaler le Bayern si un titre est vraiment à leur portée. Samedi est le test à l’acide, en particulier contre un Lewandowski & Co. bien reposé, dont beaucoup ont été épargnés par le voyage en milieu de semaine à l’Atletico Madrid avec leur place des 16 dernières en Ligue des champions déjà assurée. Cela nous en dira beaucoup sur les hommes de Nagelsmann et leur capacité à faire face aux meilleurs quand cela compte vraiment.