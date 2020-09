Nahuel Guzman il est le seul gardien de Guard1anes 2020 qui, jusqu’à présent, a donné positif au test Covid-19 quatre fois consécutives. L’Argentin a raté les trois derniers matches de Tigres et, s’il était à nouveau testé positif, il serait absent pour trois autres, afin qu’il puisse revenir à ce jour 11 lorsque le club de Monterrey est mesuré à Queretaro.

Malgré la sensibilité de la situation, le gardien sud-américain a a décidé de franchir calmement l’étape difficile qui vit dans le but de ne pas trop inquiéter sa famille et ses camarades de club, qui ils ont montré leur affection à plusieurs reprises à la fois dans les médias comme en interne.

Ce qui précède pourrait se refléter dans sa dernière publication sur son compte Twitter. Dans celui-ci, un Nahuel Guzmán dansant une chanson de salsa avec une édition qui présente le Galaxy, car il mélange des couleurs telles que l’orange, le bleu et le noir. La publication a généré des commentaires positifs, comme l’observe le gardien argentin avec un sourire sur son visage malgré le moment délicat que vivent lui et sa famille.

La vidéo a été si bien accueillie que, jusqu’à présent, a environ 37 mille vues, près de trois mille réactions et plus de 330 retweets, situation qui a motivé les adeptes de Monterrey à envoyer plus de messages d’encouragement pour qui ils considèrent le meilleur gardien de but de l’histoire du club.

Nahuel Guzman j’arrive à Tigres provenir de Newell en juillet 2014. Son arrivée a fait sensation chez les fans; cependant, elle n’a jamais imaginé l’impact que son embauche aurait sur le passé récent de l’équipe. Au total, le ‘Paton«A participé à 292 engagements avec Tigres recevoir 269 ​​buts, laissant son but invaincu 116 fois et marquant un but de la tête dans le Concachampions.