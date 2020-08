Le patron de la Cagliari, Thomas Giulini , a précisé quelles seraient les intentions de son club lors de la séance de transfert et surtout il a fait des déclarations fortes sur l’avenir du Radja Nainggolan, qui devrait retourner à l’Inter après le prêt.

Chantier en construction

Le patron de Cagliari, Giulini, s’est adressé aux microphones de L’Unione Sarda et a parlé du marché des transferts de son équipe, révélant des objectifs et des négociations à la fois connus et inconnus. Il a parlé de la nouvelle recrue Marin, soulignant ses qualités et à quel point un club granide, comme l’Ajax, le voulait: « Marin, qu’il a dû remplacer De Jong à Ajax, il nous a fait comprendre en quelques heures son envie de venir à Cagliari e partager notre projetou ». Puis sur les objectifs à atteindre: de Czyborra à Sottil, le président a été assez clair: « Czyborra il arrivera dès que ses problèmes de santé seront résolus. Et nous avons conclu l’affaire Mince, l’ailier demandé par Di Francesco. Mais Nous n’arrêtons pas« .

Et puis le carrefour principal, le thème du Radja Nainggolan, que le rossoblu et monsieur Di Francesco voudraient conserver et que selon les propos du mécène de Cagliari, le joueur se tournerait également pour rester. « Il y a le volonté du joueur et de l’entraîneur à jouer dans le Cagliari, Et le mien aussi. Tout dépend de notre rencontre avec Inter, nous voudrions résoudre Dès que possible. C’est un moment compliqué, il faut aussi s’inquiéter stabilité du club et l’Inter devra nous rencontrer ». L’Inter doit cependant être convaincu.

Puis enfin aussi une blague sur le nouvel entraîneur Di Francesco et le choix fait par le club: «C’est le signal qu’on veut un football amusant, quelle passion. Avec des stades vides et un jeu qui ne plaît pas, tout devient plus difficile. Je crois que ce coach peut attirer les gens et construire un chemin. Tout comme il l’a fait avec Sassuolo ou comme celui de Gasperini avec Atalanta. Trois jours après notre première rencontre, il avait déjà choisi de accepter ma proposition: cela en dit long sur son désir de bien faire à Cagliari ».