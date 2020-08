La retraite de Naples débutera demain à Castel di Sangro. Les instructions permettant aux fans d’assister à l’entraînement et aux matchs amicaux ont été décrites:

Ceci est le calendrier de entraînements auquel les fans peuvent assister en réservant, en enregistrant leurs données personnelles, en cliquant ici http://moduloaccessoritiro2020.sscnapoli.it:

24.08.2020 à 17.00

25.08.2020 à 17.00

26/08/2020 à 17h00

30.08.2020 à 17.00

31.08.2020 à 09h30

01.09.2020 à 17.00

02.09.2020 à 17.00

03.09.2020 à 09.30

Ceci, cependant, est le calendrier de amical:

28/08/2020 à 17h30 triangulaire Naples – Aquila – Castel di Sangro

04/09/2020 à 17.00 Naples contre Teramo

Les spectateurs doivent porter le masque pendant toute la durée des épreuves, les règles générales s’appliquent aux enfants, moins de 6 ans l’utilisation d’un masque n’est pas obligatoire. Les spectateurs devront garder un espacement au moins la sécurité un mètre.

Les portes d’accès public seront surveillées et contrôlées grâce à des systèmes de détection numérique progressive avec du personnel de sécurité, qui veillera à ce que la capacité d’encombrement maximale de chaque zone ne soit pas dépassée, en veillant à ce que l’utilisation du masque de protection et la distance interpersonnelle d’au moins un mètre soient respectées afin d’éviter rassemblements. De plus, la température corporelle sera mesurée aux entrées, tous ceux qui ont une température égale ou supérieure à 37,5 ° ne seront pas admis à l’intérieur du système.

Pour la formation, seulement 1000 places seront disponibles pour un seul événement et ceux qui réservent pour un entraînement ne pourront pas le faire pendant les deux prochains jours.

Là quarts de travail permettra à plus de personnes d’accéder aux entraînements.

Chaque fan peut choisir votre événement préféré et, si l’enregistrement des données (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, code fiscal, adresse de résidence, e-mail et numéro de téléphone) est réussi, vous recevrez une invitation par e-mail pour assister à la formation choisie et devra rendre compte directement au Stade Patini à Castel di Sangro le jour de l’événement, en montrant le code reçu par email, qui sera utilisé pour accéder au système, sans avoir besoin de l’imprimer. Chaque code permettra l’entrée d’une seule personne. Chaque fan peut demander un maximum de deux sièges pour chaque séance d’entraînement.

Aussi pour les matches amicaux, seulement 1000 sièges seront disponibles. Tout ventilateur peut se connecter au Ticketone et achetez le billet exclusivement en ligne. Chaque fan peut acheter au plus deux sièges pour chaque match amical.

Une fois la procédure d’achat terminée, le fan recevra le titre au format numérique par e-mail, qui peut exposer directement aux entrées du stade Patini de Castel di Sangro, sans avoir besoin de l’imprimer.

Tant pour les entraînements que pour amical ne sera pas autorisé sur échange utilisateur.

Là SSC Napoli rappelle à ses fans à lire et à respecter, même lors des entraînements et des matchs amicaux, le Code de conduite de SSC Napoli.