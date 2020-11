Dans les instants qui ont suivi la victoire 3-0 de Nashville vendredi soir contre l’Inter Miami, il était important pour l’équipe de reconnaître l’importance historique. Cela faisait plus de 22 ans qu’une équipe d’expansion avait remporté un match éliminatoire de la Major League Soccer et même si la victoire en play-in s’inscrivait dans un champ élargi, dans une saison touchée par le coronavirus, progressant alors que la tête de série n ° 7 était un réalisation significative.

« Les gars étaient excités et heureux et ravis », a déclaré le défenseur central Walker Zimmerman. « Mais au milieu de tout cela, il évoluait déjà. La norme ne devrait pas être, » Soyons trop excités pour gagner ce match. » Nous avons des objectifs et des rêves plus élevés. «

Ces ambitions plus élevées ne sont pas sans mérite. Pendant la saison régulière, Nashville était l’une des meilleures équipes défensives de la ligue. Il s’est classé troisième pour le moins de buts alloués (22 en 24 matchs), à égalité pour le plus de draps propres (9), a établi un record du moins de buts alloués par match pour un club de première année (0,96) et mercredi, Zimmerman a été nommé. le défenseur de l’année MLS.

Le succès défensif était le résultat d’un plan de longue date et donne à Nashville des raisons d’être optimiste avant le match éliminatoire de la Conférence Est de mardi contre le Toronto FC, deuxième tête de série, à East Hartford, Conn. (21 h HE, ESPN 2).

Plus d’un an avant que Nashville SC entame sa première saison en MLS, le directeur général Mike Jacobs s’est lancé dans un exercice de constitution de la liste. Il a réuni l’entraîneur-chef Gary Smith, le directeur général adjoint Ally Mackay et le dépisteur en chef Chance Myers et leur a demandé de proposer un meilleur XI de la ligue.

« Si vous pouvez avoir qui vous voulez, qui choisiriez-vous? » Dit Jacobs.

Le groupe a rassemblé ses escouades indépendamment, puis s’est réuni à nouveau, mettant leurs sélections sur un tableau pour que tout le monde puisse les voir. Il était déjà décidé que Nashville voulait donner la priorité à la colonne vertébrale de son équipe, en particulier à l’arrière central, alors quand ils se sont regardés les choix de l’autre et ont vu Zimmerman dans chaque équipe, cela s’est avéré être un moment important dans l’histoire du club.

« Nous nous sommes entendus sur le fait qu’il était non seulement le meilleur défenseur central de la MLS, mais aussi quelqu’un qui, à notre avis, conviendrait parfaitement à ce que nous recherchions dans notre équipe », a déclaré Jacobs. «Alors, à partir de ce moment, comment pouvons-nous l’acquérir?

LAFC ne tenait pas à abandonner Zimmerman – surtout après avoir accordé le moins de buts en MLS en 2019 lors de sa course record au Bouclier des supporters – mais en février, juste deux semaines avant le début de la saison, Jacobs a finalement fait une offre que le directeur général de LAFC, John Thorrington, ne pouvait pas refuser.

Peu de temps après que Thorrington ait annoncé la nouvelle à Zimmerman, le jeune défenseur était en communication avec son nouveau directeur général.

« J’ai essayé de m’assurer que j’étais sensible au fait que Walker avait été échangé et je voulais lui dire très clairement qu’il savait à quel point nous l’apprécions », a déclaré Jacobs. « Je me suis assuré qu’il savait combien nous échangions contre lui et qu’il était le transfert le plus cher [for a defender] dans l’histoire de la ligue. «

L’accord comprenait 950000 USD d’allocation générale sur deux saisons et une place dans la liste internationale 2020 avec 300000 USD supplémentaires de GAM déclenchés par des mesures de performance pouvant être obtenues, dépassant la somme que le Minnesota a abandonnée pour acquérir Ike Opara de Sporting Kansas City en 2019.

Walker Zimmerman a été l’épine dorsale de l’expansion de la course surprenante de Nashville SC aux séries éliminatoires de la MLS. Photo AP / Orlin Wagner

« De toute évidence, ma tête tournait juste », a déclaré Zimmerman. « C’était 10 minutes après avoir découvert que j’étais échangé et cela ressemblait beaucoup à la façon dont LAFC me parlait quand ils échangeaient pour moi. Ils ont dit des choses très similaires sur la création d’une équipe autour de vous, les attributs qu’ils aiment de vous en tant que joueur, en tant que personne. «

Après avoir été repêché par le FC Dallas hors de Furman au premier tour du Super Draft 2013, Zimmerman est devenu l’un des meilleurs défenseurs de la MLS et a aidé Dallas à remporter le Supporters ‘Shield et l’US Open Cup en 2016. Il a obtenu sa première casquette avec l’équipe nationale senior des États-Unis en 2017 et était le finaliste du joueur défensif de l’année de la ligue en 2019 alors que LAFC établissait le record de points en une saison de la MLS.

À quelques exceptions près, les équipes d’expansion de la MLS ont eu du mal à atteindre les séries éliminatoires – Nashville est l’une des sept équipes à le faire – et le commerce de Nashville pour acquérir Zimmerman n’a pas fourni beaucoup de période d’acclimatation. Il a été échangé un lundi, est arrivé à Nashville un mercredi et était sous contrat dans une maison samedi. Une prolongation de contrat est venue plus tard.

« Il est assez évident que nous avons construit notre équipe de l’arrière vers l’avant et nous avons jeté une base vraiment solide », a déclaré le capitaine Dax McCarty. «Une fois que nous avons fait le commerce pour Walker, il est devenu un autre niveau de ce que nous avions déjà.

« Il a remporté le titre de défenseur de l’année pour une raison et ce n’est pas seulement lui qui marque des buts. Ce n’est pas seulement lui qui aide à organiser la ligne arrière.

« Ce sont les biens incorporels qu’il apporte. C’est la façon dont il est dans les vestiaires. C’est un étudiant du jeu. C’est un leader. C’est un gars qui ne veut jamais perdre.

« Même à l’entraînement, tout est une compétition avec lui et je pense que ce type d’attitude est contagieux dans toute l’équipe. »

À peine deux semaines après l’acquisition de Zimmerman, Nashville a entamé sa première campagne MLS devant une foule bruyante de 59 059 personnes au Nissan Stadium. Les nouveaux garçons de la MLS ont chuté 2-1 contre Atlanta United, mais Zimmerman s’est inscrit sur la feuille de match avec un égaliseur à la 28e minute. L’équipe n’a disputé qu’un seul match de championnat de plus, une défaite 1-0 contre Portland, avant la fermeture de la saison en raison de la pandémie de coronavirus et lorsque la ligue a redémarré avec le tournoi MLS is Back en Floride, Nashville a été contraint de se retirer en raison de multiples positifs. cas dans leurs rangs.

Nashville est finalement revenu à l’action cinq mois plus tard, un but à la 86e minute de David Accam donnant à Nashville sa première victoire en MLS, une victoire 1-0 sur Dallas. La feuille blanche a donné le ton pour le type d’équipe que Nashville serait le reste du chemin: organisé, avare et difficile à affronter.

L’équipe a bénéficié d’une continuité à l’arrière toute la saison. Zimmerman, son partenaire d’arrière central Dave Romney, que l’équipe a acquis du LA Galaxy, l’arrière gauche Daniel Lovitz, un pick-up de Montréal, et l’ancien gardien de but de Houston, Joe Willis, ont tous joué plus de 1800 minutes en saison régulière.

Zimmerman a déclaré que la structure de l’équipe lui rappelait son séjour à Dallas.

« In au 4-2-3-1 [formation], un peu plus défensif « , a déclaré Zimmerman. » Nous n’allons généralement pas avoir la majorité de possession, même si ce n’est pas si biaisé. Nous ne sommes pas une équipe qui va vous déplacer avec le ballon et dicter le jeu de cette façon. Je dirais que nous aimons choisir les moments à presser, gagner plus haut dans le peloton et créer des opportunités là-bas et bien évidemment prospérer sur des coups arrêtés. «

Pour Zimmerman, c’est une formule qui a tiré le meilleur parti de son jeu et il espère que sa performance conduira à une inclusion continue avec l’équipe nationale. Le joueur de 27 ans a disputé sept des 18 matches des États-Unis en 2019, mais avec un calendrier 2021 chargé qui comprend à la fois des qualifications pour la Coupe du monde et la Ligue des Nations de la CONCACAF, il devrait avoir plus d’opportunités.

« L’année prochaine est énorme. C’est une année énorme, énorme pour nous », a déclaré Zimmerman. « Ce sera la plus grande année pour moi avec l’équipe nationale. De toute évidence, c’est extrêmement important de sortir [missing the 2018 World Cup] pour aller là-bas et se qualifier. Nous avons tellement de nouveaux gars dans la piscine et c’est un groupe vraiment excitant de faire partie.

« Mon objectif en tant qu’individu est de faire partie du processus de qualification et d’aller là-bas et d’aider ce pays à se qualifier pour la Coupe du monde. C’est ce que vous rêvez de grandir en tant qu’enfant et maintenant que cela approche, tout le monde se concentre davantage . «

Le fait que Zimmerman représente à la fois le club et le pays est quelque chose que Jacobs a déclaré qu’il s’attend à payer des dividendes en ce qui concerne le recrutement de joueurs à l’avenir, en particulier pour les joueurs nationaux.

«Ils se disent:« J’aimerais jouer avec lui ». Mais c’est une sorte de prophétie auto-réalisatrice », a déclaré Jacobs. « Plutôt que de donner un argumentaire ou un gadget de recrutement, cela devient très réel et authentique. Les grands joueurs veulent jouer avec d’autres joueurs. »

Il en va de même pour la victoire et si Nashville traverse Toronto et atteint les demi-finales de la Conférence Est, le statut du club en tant que l’un des meilleurs clubs de première année de l’histoire de la ligue sera encore renforcé.