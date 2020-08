Ces observations – où je regarde Real MadridL ’histoire de, ses joueurs en prêt, la Castille, des bribes tactiques et d’ autres pensées pertinentes – sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Cela fait un moment, mais il s’agit d’une nouvelle itération d’observations dispersées de mon cahier:

La défense du Real Madrid, suspendue à un fil

Cela a été une campagne de ligue historiquement bonne d’un point de vue défensif. L’évolution de Zidane en tant que manager l’a vu améliorer la forme de l’équipe derrière le ballon cette saison, et peu l’ont vu venir. La note de 28,4 xGA de l’équipe était la meilleure d’Espagne. Sur une taille d’échantillon plus courte et contre une force d’adversaires très variée, l’équipe n’a pas été aussi bonne défensive en Ligue des champions – concédant environ le double du montant de xGA par match. Il a touché le fond contre le PSG et Manchester City à l’extérieur – les deux matchs les plus difficiles du calendrier. Euh, mauvais timing.

(J’ai documenté le match de Paris ici et ici.)

Ne pas avoir Fede Valverde dans ce match de Manchester City fait mal. Le trio de milieu de terrain de Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, tel que Zidane l’avait structuré, a complètement fondu à l’Etihad:

Regardez cet effondrement complet. L’équipe est décompressée verticalement. Au moins un de Rodri, Gundogan ou de Bruyne est toujours ouvert. Le Real Madrid est dans le no mans-land. Ils se pressent comme un gamin timide à l’école essayant de se cacher de la foule. Ils ne compensent pas cette soumission avec une structure défensive compacte. Ils invitent à se faire tailler.

Rodrygo et Modric essaient au moins d’enterrer City dans des espaces non menaçants, mais il suffit d’un peu de dépassement pour que City déplace le Real Madrid comme s’il s’agissait d’une sorte de flubber moulable. Hazard et Kroos ne correspondent pas à la sortie défensive du côté opposé, et Rodri et de Bruyne se sont enfuis sans contestation dans le coucher du soleil.

Kroos était trop étroit pour commencer, et Casemiro est du côté droit derrière Modric – ne laissant personne pour ramasser l’homme ouvert non marqué sur le côté gauche du Real Madrid. C’est inquiétant. C’est une tactique de base: si vous allez congestionner défensivement d’un côté, vous ne pouvez pas vous effondrer en une ou deux passes si le changement se produit. C’était une mauvaise planification – une mauvaise couverture. Un plan au fil des ans contre des équipes techniquement douées au milieu de terrain est de retirer leur ancre du jeu. Le Real Madrid a traité Rodri comme un roi et n’a pas remboursé cette erreur en retirant les autres milieux de terrain centraux du match. C’était un buffet d’espace ouvert.

Beaucoup de gens ont senti que les dégâts contre Manchester City – des cadeaux de plusieurs porteurs de balle et deux erreurs de Varane qui ont conduit à des buts – étaient auto-infligés. D’autres se sentent dominés par la ville. Je suis d’accord avec les deux. Mais si la marge d’erreur contre City était faible au départ, le Real Madrid a commis toutes les erreurs qu’il aurait pu commettre sur la défensive et sur le ballon, et il n’a pas forcé City à se battre pour cela.

La façon dont Kyle Walker a été autorisé à porter le ballon dans la séquence ci-dessous était embarrassante. Kroos a abandonné son défi bien trop tôt et Casemiro s’est fait cuire:

C’était frustrant pour les fans du Real Madrid de voir Lyon triompher contre Manchester City d’une manière que les hommes de Zidane ne pouvaient pas. Quelques facteurs (Pep faisant sa «sur-réflexion» tactique annuelle et remaniant son plan de confiance; plus Lyon ayant de la chance) mis à part – Lyon n’a pas commis d’erreurs de base, et ils ont bouché les demi-espaces et les flancs. Lorsqu’ils se sont penchés du côté du ballon dans une forme défensive asymétrique, ils ont bien tourné de l’autre côté.

C’était bizarre que le Real Madrid ne se lève pas plus.

Dani Ceballos devrait rester à Arsenal

L’utilisation de Ceballos a tranquillement augmenté d’un cran sous Mikel Arteta. Aucun joueur d’Arsenal ne réalise plus de passes dans la surface de réparation toutes les 90 minutes que l’Espagnol. Il se classe parmi les trois premiers de l’équipe en: Interceptions, pressions dans le tiers défensif et joueurs plaqués par 90. Aucun joueur de l’équipe ne touche le ballon au milieu de terrain autant que Ceballos par 90. Il est le pivot d’un doublé. -pivot et parfois l’ancre solitaire. Il dirige l’équipe dans le portage du ballon et est la cible de plus de passes que quiconque Arteta a dans l’équipe.

Il y a toujours moyen de s’améliorer. Ceballos a toujours du mal contre des équipes qui l’étouffent (Manchester City deux fois) dans ce milieu de terrain défensif, et il est battu par le dribble 2,39 fois par 90 – une équipe pire.

Batailles mises à part, Ceballos est dans une situation idéale. (Je suis conscient que personne ne dit qu’Arsenal, jamais, et le milieu de terrain d’Arsenal cette saison, en particulier avant l’arrivée d’Arteta, était un pur désordre chaotique et illogique. Mais Ceballos gagne du temps de jeu, et beaucoup de temps, dans une équipe assez grande pour lui de concourir à un niveau élevé. Il n’obtiendra jamais cela sous Zinedine Zidane au Real Madrid, car l’alignement est actuellement construit. Arteta valorise Ceballos plus que Zidane et a un vide dans l’équipe pour que l’Espagnol comble.)

Ce serait un suicide de carrière pour Ceballos de retourner au Real Madrid cet été, surtout avec les Euros qui se profilent l’année prochaine. C’est une évidence: gardez Ceballos à Arsenal et tout le monde y gagne.

Isco, astucieux et utile

Je suis depuis longtemps un champion pour lequel Isco est plus direct que ce que nous lui attribuons. Il tamponne parfois, mais il est un progresseur de balle utile, et quand il est enfermé, peu le font avec la même glisse astucieuse que lui. Il n’est pas aussi rapide que les autres démons verticaux, mais il scanne également le terrain avec l’intention d’amener l’équipe dans les bonnes positions offensivement. (Pour une discussion détaillée sur Isco vs Odegaard qui touche plus à ce sujet, écoutez ce podcast où Om et moi avons parlé de la façon dont ils se comparent.)

La décision de Zidane de ne pas jouer Isco contre Manchester City a blessé l’équipe. Qu’est-ce qui résout, au moins à un certain niveau, le fait d’être coincé face à une presse haute? Sorties et mouvement. Isco, quand il fouille dans le diamant, incarne ce dont le Real Madrid avait besoin à l’Etihad. Le mouvement Isco, certes, a ses périls, mais il sert également un créneau spécifique. Voici l’exemple le plus récent que nous ayons de lui faire cela – un match contre Leganes après que le Real Madrid était déjà champion:

C’était une séquence plus haut sur le terrain, mais le thème reste pertinent. Le rôle d’Isco dans le diamant a longtemps été: montrer comme exutoire, passer, bouger. Outlet, passer, bouger. Répéter. Reliez les points.

Nous avons des analyses qui nous disent comment les joueurs gèrent la pression, mais voir Isco dans son état de pointe doit être vu dans la chair. C’est de l’art:

Il aurait été fascinant de voir la résolution des problèmes d’Isco contre Manchester City.

Luka Modric, performance gagnante en championnat

De 2016 à 2018, j’avais l’impression d’écrire une chronique sur Luka Modric presque chaque semaine. Il était trop important pour être ignoré – trop influent et trop transcendant. La colonne pouvait être répétitive, mais Modric a résolu un nouveau problème chaque semaine. Il a rapiécé les choses ensemble défensivement et a fait les choses de manière offensive de nouvelles manières de manière cohérente. Sa performance contre Villarreal lors de l’avant-dernière journée de match – la victoire qui a fait du Real Madrid le champion de la Liga – m’a rappelé ces doux jours de colonne.

Modric a enfilé son meilleur équipement de la saison ce soir-là. Il a couvert le sol comme il le faisait auparavant (et comme Fede Valverde faisait la pré-quarantaine), et ses touches sur le ballon étaient en pure soie.

Modric cartographie rapidement le terrain, puis envoie un message sans excuse pour séparer les mers:

Parfois, vous pouvez dire quand un joueur est dans un espace de tête différent de celui de tout le monde sur le terrain. Tout coule. Même les petits rebonds tomberont sur votre chemin quand vous le voudrez:

Il est clair que quel que soit le déploiement de Zidane au bon milieu de terrain central, son rôle reste une constante. Le côté gauche est celui de Kroos, qui est plus rigide dans ses mouvements hors ballon. Fede passe du joueur le plus profond au joueur le plus élevé sur le terrain en quelques secondes. Modric a été utilisé de la même manière pendant les trois tourbes. Cette fente doit couvrir autant de terrain que possible et nécessite un surplus de poumons.

C’est un rôle exigeant, et ce qui rend des joueurs comme Fede et Modric (et Odegaard, quand on lui a demandé de jouer là-bas la saison prochaine) si spéciaux. C’est un test d’endurance sans fin, qui nécessite une vigilance mentale ultra-active. Dans une séquence, vous devez vous laisser tomber profondément entre les arrières centraux, puis fournir une sortie dans le demi-espace dans la boîte de l’opposition. Cela étend la défense. Fede Valverde est un maître dans ce domaine:

Ce n’est pas facile de briser des équipes avec des montées plus lentes, mais une façon de le faire est de faire une course coupante dans la boîte à partir d’une position improbable.

C’était agréable de voir le pic de Modric apparaître ce soir-là, mais je suis curieux de voir comment Zidane jongle avec le Croate avec Fede et Odegaard la saison prochaine.

Le duo Rodyrgo – Asensio

Rodrygo et Asensio ont joué 201 minutes ensemble depuis la reprise de la Liga en juin. Il serait prudent de dire que le tandem a été un succès. Asensio est revenu d’un vol sur blessure (bien qu’il ait eu quelques blips offensifs), et Rodrygo continue d’être un pilier positif de l’attaque de l’équipe chaque fois qu’il entre sur le terrain.

Les deux fonctionnent bien en synchronisation des ailes. Ils ont fonctionné de manière interchangeable et fluide, changeant souvent de position ou dérivant plusieurs fois au centre dans une seule moitié.

Le Real Madrid n’a pas créé autant qu’il l’aurait souhaité offensivement, peu importe qui était dans les positions offensives. Leur xG était à un niveau suffisamment élevé par rapport au reste de la ligue – mais c’est un indicateur d’une ligue qui a régressé dans son ensemble offensivement depuis la saison dernière. Asensio et Rodrygo ont tous deux connu des moments de brillance révolutionnaire au milieu des stratagèmes offensifs les plus stagnants. Rodrygo en particulier était actif défensivement, mais avait toujours de l’énergie en tant qu’ailier bidirectionnel pour déclencher une attaque statique en mouvement.

Le mouvement le plus dévastateur de Rodrygo est sa passe-mouvement verticale, où il brise une défense arrêtée en faisant une passe à un joueur devant lui avant de sprinter derrière la ligne défensive avant de pouvoir le rattraper. Il a effacé l’Athletic en seconde période avec ce mouvement à plusieurs reprises.

Contre l’Athletic et City, il a surtout travaillé à droite. Mais il reprend ces mêmes principes lorsqu’il se déplace vers la gauche. Même quand il ne parvient pas à séparer la défense, il cherche constamment à tirer les défenseurs hors de leur position avec son mouvement hors balle.

Rodrygo et Asensio sont deux autres joueurs qui vont directement (ou indirectement) rivaliser avec Odegaard. Il sera intéressant de voir comment le Brésilien gère la crise de deuxième année bien trop réelle. La saison prochaine, Zidane aura plus d’options (fiables) de droite que cette saison – et cela suppose que James et Bale ne resteront pas dans les parages. (Ils pourraient toujours, et comme toujours, Lucas Vazquez n’est encore allé nulle part.)

Comment tout le monde va-t-il faire face?

J’ai longtemps été intrigué par Rodrygo expérimentant comme un faux neuf. Il a les outils pour jouer ce rôle. Mais Asensio correspond également à ce moule, et l’utiliser comme un stratagème pour donner du repos à Benzema lorsque Luka Jovic a également besoin de se développer semble exagéré. Pourtant, Zidane aime depuis longtemps faire confiance à Asensio comme un faux neuf sur Alvaro Morata dans le passé lors de grands matchs.

Sergio Reguilon, faire les bons runs

Nous avons dit pratiquement tout ce qu’il y avait à dire sur Sergio Reguilon. Je veux juste répéter à quel point j’aime la façon dont Loeptegui l’utilise à la fois lui et Jesus Navas. La ligne haute a ses périls et impose à la fois Kounde et Diego Carlos – mais offensivement, c’est une boule de feu colossale qui flambe les ailes, et les ailiers de Séville travaillent dur défensivement pour compenser.

Les ailiers de Séville savent que peu importe où ils se trouvent, Reguilon peut faire une course dangereuse dans le demi-espace, et ils doivent chercher à le jouer à tout moment. Reguilon relance l’offensive depuis les profondeurs:

Qu’il s’agisse du chevauchement ou du chevauchement, Reguilon est toujours là pour faire cette course:

L’attaque de Séville a une synergie saine et fluide.

Lucas Vazquez n’est pas un arrière droit

Cela est arrivé à nouveau. Il fallait: Lucas Vazquez a joué l’arrière droit contre Alaves parce que Nacho et Carvajal étaient tous les deux indisponibles. Ramos l’était aussi, ce qui signifie que Militao devait rester central. C’est bon. C’était un cornichon. Le Real Madrid a gagné 2 – 0. Vazquez à cette position, une fois par an, c’est bien. Mais juste pour réitérer le point martelé chaque année dans les colonnes précédentes: Vazquez ne peut tout simplement pas abandonner ses tendances d’ailier.

Alaves n’a pas exploité l’espace derrière Vazquez. Une meilleure équipe pourrait avoir. Oliver Burke était difficile à gérer de ce côté droit, et Militao – malgré ses moments à couvrir l’écart à lui seul – a également eu du mal à s’acquitter de cette tâche.

Vazquez jouera souvent sur l’épaule de la ligne défensive de l’adversaire. Il est plus élevé que Ferland Mendy; et Asensio – jouant «devant» Vazquez – se repliera au centre, laissant un espace à l’adversaire à exploiter. À plusieurs reprises, Vazquez serait en haut du terrain en mettant un centre à cinq joueurs du Real Madrid dans la surface (Casemiro en étant un), ce qui signifie que si Alaves pouvait dégager et contrer, les hommes de Zidane auraient été en difficulté.

Vazquez a sa place, et c’est un rôle très spécifique dans le plan offensif de Zidane: mettre une croix, tous les moyens nécessaires. Il mène l’équipe dans les centres dans la surface de réparation par 90. Il a cet aspect de son jeu ancré en lui. En tant qu’ailier, il assurera une bonne couverture défensive, mais en tant qu’arrière droit, il oubliera souvent que personne n’est derrière lui.

Vazquez a une place précieuse dans toute équipe en tant que pion désintéressé qui apporte de la valeur et ne se plaint pas. Je n’ai aucune idée de comment il va de l’avant. Il a plus de concurrence que jamais, et je préfère attribuer ses minutes à l’un des jeunes Pistolero.

Ferland Mendy, des descentes en flèche

Est-ce que c’est … Sergio Reguilon?

Blague. Mendy est son propre homme. Il a été formidable toute la saison, et j’ai été particulièrement impressionné de voir à quel point il est meilleur offensivement que je ne le pensais au départ. Son moteur ne s’arrête pas. Son mouvement dans le dernier tiers a été calculé, portant ses fruits pour la production offensive de l’équipe.

Il a toujours des problèmes avec les presses étouffantes, mais il peut également se frayer un chemin hors des endroits difficiles le bon jour. Il brûle les arrières latéraux et les ailiers qui tentent de l’arrêter. C’est une boule de bowling humaine et un dribbleur sous-estimé.

Cette saison, Mendy a réussi 2,6 (!!!) dribbles par 90. C’est le territoire d’Isco, et mieux que tout autre arrière latéral du Real Madrid, y compris Marcelo (0,69).

Prise froide: Mendy n’est pas aussi esthétique à regarder que Peak-Marcelo – mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être un joueur offensif efficace à sa manière.

Le style d’entraînement de Raul est exactement comme son style de jeu, et Sergio Arribas est génial

Ma vedette préférée de la victoire de Juvenil A en finale de l’UEFA Youth League contre l’équipe de jeunes de Benfica a été Sergio Arribas. Il y en a d’autres dont je vais souligner les bons (et les mauvais) dans les prochaines chroniques: Miguel Gutierrez, Antonio Blanco et Pablo – entre autres. Mais Arribas a montré son plafond devant moi plus que quiconque.

J’adore son fonctionnement sur l’aile. Il est si doué pour créer des chances à partir de rien:

Il est hyperactif et essaie de se montrer comme un exutoire à toute occasion. Il est audacieux et aidera l’équipe à sortir des situations difficiles. Il peut obtenir ces chances offensives créées même à partir de positions profondes, où il tombe pour aider à échapper à une presse avec son mouvement et ses dribbles:

Il a été le principal instigateur des garçons de Raul en première mi-temps et, bien sûr, a obtenu à la fois la passe décisive pour le premier but et a forcé le but contre son camp pour le deuxième de Juvenil. Plus tard, il est tombé en panne d’essence et est devenu lourd et lent dans le deuxième quart alors que l’équipe a abandonné des vagues d’attaque et a survécu à l’attaque de Benfica grâce à la défense ultime, à la chance et au gardien héroïque de Luis Lopez.

J’adore la façon dont Raul met en place son équipe – en partie parce que cela me rappelle exactement comment il s’est joué. Il voudrait toujours trouver la sortie la plus rapide possible avant de sprinter dans l’espace. Faites passer le ballon d’un point à un autre – pas de complications. Juvenil pendant cette course a joué exactement de la même manière, faisant glisser le ballon rapidement de manière super directe. Sur le plan défensif, la façon dont Raul a fait travailler ses milieux de terrain avec des diamants sur le ballon pour faire pression sur le milieu de terrain de Benfica m’a rappelé l’utilisation par Carlo Ancelotti d’Isco, Modric, Kroos et James en 2015.

Je suis intrigué.