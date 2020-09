Date de publication: jeudi 3 septembre 2020 3:49

Gary Neville pense que Man Utd terminera au-dessus de Liverpool à la fin de la saison 2020/21 mais admet que sa prédiction est basée sur «un peu d’espoir plutôt que de science».

Liverpool a terminé 33 points d’avance sur Man Utd, troisième la saison dernière, alors qu’il se battait pour le titre de Premier League, terminant 18 points devant son rival le plus proche, Man City.

Liverpool et Man Utd n’ont investi que dans une seule signature jusqu’à présent cet été, tandis que Man City et Chelsea ont été plus actifs sur le marché, en particulier les Blues, qui l’ont amené Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva.

Et Neville a fait pencher Man City pour remporter la Premier League, mais a le sentiment que Liverpool finira plus bas que les Red Devils cette saison à venir.

Neville a déclaré au Stadium Astro: «Je vais aller à Man City, Man United, Liverpool et Chelsea, mais c’est avec un peu d’espoir plutôt que de science!

«Terminer troisième la saison dernière a été un grand moment pour Ole Gunnar Solskjaer. Cela démontrait une progression.

«Je pense qu’il doit briser ce top deux ou se rapprocher de ce top deux et se rapprocher du titre.

«Se rapprocher des deux premiers et remporter un trophée – peut-être dans l’une des compétitions de coupe – serait acceptable. Il devrait être sur le point de remporter un titre dès sa troisième saison [to be considered a success].

« Les fans veulent voir une progression et Manchester United doit continuer à progresser. »

