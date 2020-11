Le Paris Saint-Germain a ouvert des discussions avec Neymar sur la prolongation de son contrat, ont déclaré des sources à ESPN.

L’international brésilien est heureux de rester dans ses conditions actuelles – il gagne 32 millions d’euros bruts par an – et de signer pour cinq ans supplémentaires, mais a demandé au directeur sportif du PSG Leonardo des assurances sur les projets du club sur le terrain.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– ESPN Insider Notebook: remplacements possibles de Solskjaer

Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG et Neymar étaient optimistes qu’un accord puisse être conclu.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Leonardo a confirmé mardi que les discussions venaient de commencer avec Neymar, mais aussi avec Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les négociations avec Neymar sont plus avancées que Leonardo ne le laisse entendre.

Le joueur de 28 ans, sans contrat en juin 2022, a clairement fait savoir à Leonardo qu’il souhaitait promettre son avenir au club. Cependant, l’avenir de Mbappe reste incertain.

Le Real Madrid et Liverpool sont des admirateurs de longue date de l’attaquant international français et pourraient essayer de l’acheter cet été s’il ne signe pas un nouvel accord à Paris.

Neymar et Mbappe sont proches sur et en dehors du terrain et le Brésilien veut que son jeune coéquipier reste sur place, et a communiqué avec Leonardo à ce sujet.

Neymar a fait pression pour un retour à Barcelone à l’été 2019 mais le PSG a refusé d’envisager un départ.

Depuis cet épisode, la relation entre Neymar et le club ne cesse de se renforcer. Il a conquis les fans après cet été avec ses performances sur le terrain et a conduit le club à la première finale de la Ligue des champions de son histoire en août, qu’il a perdue contre le Bayern Munich.