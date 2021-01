Le PSG et Marseille sont en compétition pour le premier titre de la saison en France aujourd’hui. En plus de voir Pochettino remporter son premier titre d’entraîneur, l’attraction principale est Neymar et Alvaro, qui se retrouveront après avoir joué dans un tour du monde lors du dernier clásico.

Ce match, joué le 13 septembre, s’est terminé par une victoire étroite de Marseille, bien que la nouvelle soit tombée après le match. Neymar, qui a été expulsé pour avoir donné une tape sur les doigts à Álvaro González, a accusé le défenseur central de Marseille de racisme et a reçu une vague de menaces sur les réseaux sociaux qui a conduit à une dispute qui a duré plusieurs semaines entre les deux joueurs. Finalement, la LFP n’a vu aucune preuve de racisme dans le Clasico de Septiembre et n’a sanctionné Neymar qu’avec deux matches, ainsi que Di Maria avec quatre après qu’il ait craché sur le joueur de l’OM en milieu de match.

Neymar, qui n’a pas joué depuis décembre en raison de sa blessure contre Lyon, réapparaîtra aujourd’hui dans le Clásico et affrontera à nouveau Alvaro González. En fait, comme le rapporte Le Parisien, la star brésilienne a poussé fort pour atteindre la finale dans le but de se venger de l’ancien joueur de Villarreal. Sans aucun doute, la finale d’aujourd’hui sera très tendue entre les deux équipes les plus rivales du football français et qui ont disputé de grands matches ces dernières années.