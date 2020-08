(ANSA) – RIO DE JANEIRO (BRÉSIL), 30 AOÛT – Nike a déclaré hier soir qu’il s’était séparé du footballeur brésilien Neymar, concluant l’un de ses contrats de sponsoring les plus prestigieux après 15 ans. « Je peux confirmer que Neymar n’est plus un athlète Nike », a déclaré un porte-parole du géant américain du sportswear, Josh Benedek, sans donner plus de détails. Selon certains médias, le joueur de 28 ans du Paris Saint-Germain est en pourparlers avec les Allemands de Puma. Pour le site d’information brésilien Uol, Neymar et Nike n’auraient pas pu parvenir à un accord économique pour le renouvellement du contrat du joueur. Neymar détient actuellement le record du transfert le plus cher de l’histoire du football: le PSG a payé 222 millions d’euros pour le faire sortir de Barcelone en 2017. Le magazine Forbes, qui le classe au septième rang des célébrités les mieux payées au monde, estime ses gains pour cette année, y compris les accords de commandite, à 95,5 millions de dollars.

