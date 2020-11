La valeur d’un attaquant est souvent dans l’œil du spectateur. Une explosion de 30 mètres compte autant qu’un tap-in de deux mètres, même si le premier est souvent ce qui fait battre plus vite le cœur des fans.

Il y a de la valeur dans les deux types de buts – sans parler du jeu de lien et du pressing – mais l’équipe nationale masculine des États-Unis était reconnaissante pour les deux buts à courte portée de Nicholas Gioacchini et d’une autre paire du remplaçant Sebastian Soto dans un match amical 6-2. gagner le Panama lundi.

Le jeu en avant – et vraiment le manque de jouer avec un en raison de l’utilisation d’un faux neuf – était l’un des principaux points de discussion après le match nul 0-0 avec le Pays de Galles vendredi dernier. Les États-Unis ont dominé la possession mais ont eu peu de poussée d’attaque, surtout dans la surface. Contre une équipe panaméenne en reconstruction, le manager Gregg Berhalter a décidé de choisir un alignement plus standard, offrant à Gioacchini son premier départ.

« On pouvait dire qu’il était un peu inquiet », a déclaré Berhalter à propos de Gioacchini. « Mon travail consistait simplement à lui donner confiance et à lui dire qu’il était assez bon et il l’a montré ce soir. »

L’attaquant de Caen n’a pas beaucoup touché le ballon, juste 18 touches en 77 minutes de travail. Mais il était aux bons endroits quand cela comptait, bondissant sur un rebond à la 22e minute pour mettre les États-Unis en tête pour de bon, 2-1, puis en ajoutant quatre minutes plus tard sur une tête plongeante après une montée en puissance.

« J’ai eu une semaine que je n’oublierai jamais, jamais, jamais », a déclaré Gioacchini par la suite. Mais il critiquait déjà déjà sa propre performance, qui comprenait un penalty qui a été sauvé par le gardien panaméen Orlando Mosquera.

«Ma première impression, je ne pense pas, était mauvaise», a-t-il poursuivi. « Mais j’aurais pu faire beaucoup mieux pour moi-même, être plus disponible pour le milieu de terrain même pour les défenseurs centraux. Dans la surface de réparation, j’avais encore des zones où je sentais que j’aurais dû avoir cinq pas d’avance sur vous, même deux. Vous savez donc que c’est toujours quelque chose à revoir et à retenir. Mais encore, deux objectifs ne sont pas faciles pour personne. «

La journée a été tout aussi mémorable pour Soto, qui est sorti du banc pour marquer deux buts de la tête. Dans le processus, il a montré sa mobilité et son talent pour être aux bons endroits.

Le jeu des deux joueurs laisse entendre que la profondeur à la position avant pourrait être un peu plus profonde qu’on ne le pensait à l’origine, bien que le contexte soit nécessaire. Mosquera avait l’air très fragile lors de ses débuts internationaux. Il semble également peu probable que l’un ou l’autre attaquant devance Gyasi Zardes ou Jozy Altidore. Cela dit, l’impression des deux joueurs était positive.

« Pour moi, c’était une bonne performance de [Soto and Gioacchini] », A déclaré Berhalter. » Mais c’est important. Lorsque nous avons parlé la semaine dernière de la possibilité que le graphique de profondeur de l’attaquant et de la position avant soit limité, toutes les chances que vous avez, vous devez la saisir, et ces gars ont fait du bon travail.

Alors que les attaquants livraient, le jeu de l’équipe dans son ensemble était un peu partout, rempli de jeu étincelant et aussi de moments propices à l’apprentissage. C’était très bien pour Berhalter, qui était heureux de voir sa jeune équipe être exposée à la façon dont un match contre un adversaire de la Concacaf peut se dérouler.

« C’était un match très difficile, un match très physique, plus physique que le match du Pays de Galles », a déclaré Berhalter. « Nous avions besoin de ça. Les gars en avaient besoin. Nous avons eu des gars qui ont appelé pour des fautes. Ce ne seront pas des fautes. Vous devez continuer à jouer. »

L’attaquant américain Nicholas Gioacchini dribble le ballon à travers la défense du Panama lors d’un match amical en Autriche. Images AP

Les États-Unis ont commencé le match presque endormis, manquant de concentration défensive, pour être réveillés par la tête de la huitième minute de Jose Fajardo qui a donné Les Canaleros une avance de choc 1-0. Les États-Unis ont rapidement affirmé le contrôle de leur milieu de terrain, marquant trois fois en huit minutes, le récent garçon d’anniversaire Gio Reyna marquant son premier but international grâce à un coup franc remporté par Yunus Musah.

En seconde période, les États-Unis sont ensuite revenus en mode veille, alors que le Panama augmentait son intensité et son jeu physique. Weston McKennie, bien qu’excellent ce soir-là, a eu la chance de rester sur le terrain avec un tacle à deux pieds sur le Panama Gaby Torres qui n’a attiré qu’un carton jaune. Lorsque Fajardo a empoché son deuxième match de la soirée à la 79e minute avec un bon entraînement, il s’est demandé si une équipe avec beaucoup de débutants sur le terrain pourrait voir le match se terminer. Ce qu’ils ont fait, avec Richie Ledezma aidant à la fois sur le but de Soto et Sebastian Lletget en ajoutant un autre.

« C’était la période qui m’intéressait le plus », a déclaré Berhalter. « J’étais vraiment intéressé de voir où nous allions nous attacher ou pourrions-nous nous accrocher. Et non seulement nous nous sommes accrochés, nous nous sommes éloignés à la fin en marquant un certain nombre de buts, donc j’étais satisfait de la performance. »

Le jeu du milieu de terrain central américain a peut-être été le plus gros avantage de cette fenêtre internationale. Une fois de plus, Tyler Adams, McKennie et Musah ont brillé. La tâche consiste maintenant à convaincre Musah de rester avec les États-Unis à long terme. Les deux performances récentes ne le lient pas aux États-Unis et l’Angleterre a clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de laisser Musah partir sans se battre. Les États-Unis ont toutefois été en mesure de frapper en premier, ce qui amène au moins Musah à réfléchir à ses options.

« J’étais vraiment content de la performance de Yunus, je suis vraiment content de lui au camp. Les gars l’ont vraiment bien apprécié », a déclaré Berhalter.

« Tout ce que j’ai dit à propos des joueurs de leur catégorie, c’est que tout ce que nous voulons faire, c’est créer un environnement pour eux, dans lequel ils veulent être, dans lequel ils croient que c’est un bon environnement pour leur développement. Et il semblait que c’était le cas. le cas pour Yunus. Il semble qu’il nous voit comme une voie pour continuer à se développer et à jouer avec un bon jeune groupe. Mais à la fin, ce sera lui et sa famille qui décideront. «

Les choses s’améliorent déjà pour les États-Unis étant donné la façon dont les jeunes joueurs commencent à s’implanter avec leurs clubs. Si Musah s’engage envers les États-Unis, ce sentiment ne fera qu’augmenter.