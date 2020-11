Arsenal à dix joueurs n’a enregistré que son deuxième match nul en 22 matchs alors que l’équipe de Mikel Arteta a disputé un match nul et vierge avec Leeds United en Premier League à Elland Road dimanche.

Les Gunners se sont retrouvés sur le pied arrière pour de gros sorts, et les choses sont devenues encore plus difficiles lorsque Nicolas Pepe a reçu un carton rouge pour avoir naïvement frappé la tête d’Ezgjan Alioski. Cela a stimulé les hôtes et Rodrigo a secoué le bar avant que Patrick Bamford et Raphinha ne touchent chacun le poteau. La meilleure chance d’Arsenal a vu Bukayo Saka refusé par un Illan Meslier étendu à l’autre bout, alors qu’il contournait le gardien après un mouvement de contre-attaque efficace, mais un combat fascinant s’est terminé 0-0.

Positifs

Ils étaient loin de leur meilleur, mais à leur honneur, Arsenal a produit un affichage défensivement astucieux pour la plupart en prolongeant une course invaincue à Elland Road qui s’étend maintenant sur plus de 20 ans.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Négatifs

Arteta a certainement transformé Arsenal en une équipe plus organisée au cours de son court mandat en tant que patron, mais les Gunners ont peu créé au cours d’un après-midi frustrant qui a été incarné par l’expulsion stupide – et évitable – de Pepe.

Note du manager sur 10

6 – Arteta a dû se passer de David Luiz, mais son équipe s’est bien débrouillée face à une autre performance énergique de Leeds. Cela dit, la créativité manquait jusqu’à l’introduction de Saka.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 7 ans – L’international allemand s’est bien imposé dans les premiers stades et a montré de superbes réactions pour d’abord empêcher la volée à bout portant de Bamford, puis un entraînement cinglant de Stuart Dallas, bien que les boiseries l’aient sauvé à trois reprises.

DF Hector Bellerin, 6 ans – De retour en territoire familier à la droite d’un quatre arrière, le joueur de 25 ans a produit une tête défensive vitale pour écarter un centre profond alors que Leeds commençait vraiment à menacer, mais il a lutté contre l’infatigable Jack Harrison.

2 Liés

DF Rob Holding, 6 ans – Probablement une sortie plus occupée qu’il aurait aimé, mais il était au bon endroit au bon moment pour enfoncer le ballon en toute sécurité avec Bamford à nouveau causant des problèmes.

DF Gabriel, 6 ans – Le défenseur a eu la chance de voir quelques demi-dégagements se terminer alors que Bamford et Dallas n’ont pas réussi à capitaliser, bien qu’il ait fait juste assez pour distraire le premier avec l’attaquant de Leeds tapi au second poteau.

DF Kieran Tierney, 6 ans – Une semaine mémorable pour l’international écossais, alors que son pays se qualifiait pour le Championnat d’Europe, mais il trouvait la liberté d’attaque limitée contre une équipe de Leeds qui déplaçait le ballon rapidement et proprement, mais il a bien respecté ses fonctions défensives dans un affichage décent.

MF Dani Ceballos, 6 ans – Il a pulvérisé un premier ballon de cross-field tout droit sorti du jeu pour un lancer de Leeds, mais sa prochaine implication s’est montrée beaucoup plus prometteuse alors que le prêté du Real Madrid a déclenché un effort retentissant qui a secoué le filet latéral. Au-delà de cela, il a travaillé dur et était l’un des meilleurs interprètes de son équipe.

L’expulsion de Nicolas Pepe a laissé Arsenal en désavantage numérique pendant la majeure partie de la seconde période lors de leur match nul sans but à Leeds. MOLLY DARLINGTON / POOL / . via .

MF Granit Xhaka, 6 – Un affichage infatigable de l’international suisse, qui a étouffé un certain nombre de retraits dangereux vers le bord de la surface de réparation, mais il a failli être puni pour avoir montré à Rodrigo l’intérieur alors que l’attaquant martelait la barre.

MF Nicolas Pepe, 3 ans – Vous avez juste le sentiment que nous n’avons pas encore vraiment vu le meilleur de lui, mais il a presque fabriqué quelque chose à partir de rien lorsque sa croix malencontreuse de la gauche a coupé la barre transversale. Il a été renvoyé de façon impardonnable pour avoir perdu son sang-froid dans un échange houleux avec Alioski.

MF Joel Willock, 4 ans – Une grosse opportunité pour le milieu de terrain, mais qu’il n’a pas vraiment saisi à deux mains, et le joueur de 21 ans a été remplacé par Saka alors que le match approchait de l’heure.

MF Willian, 5 ans Beaucoup d’efforts de l’international brésilien, mais il a eu du mal à avoir un impact sur un combat dans lequel Arsenal n’a pas réussi à garder le ballon pendant de grands sorts contre une attaque implacable de Leeds et il a été retiré à l’intervalle.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 6 – La star gabonaise semble désespérée de retrouver son ancienne impitoyable, mais les chances étaient difficiles à trouver dans une affaire prudente et il a battu sa meilleure opportunité haut et large.

Substituts

MF Reiss Nelson, 6 ans – Engagé pour Willian à la mi-temps, Nelson ne pouvait pas aider son équipe à passer à la vitesse supérieure, une tâche qui allait toujours être un défi après le licenciement de Pepe.

MF Bukayo Saka, 7 ans – Son introduction a certainement donné à Leeds matière à réflexion. Il n’a pas perdu de temps à choisir Aubameyang pour le premier tir cadré des Gunners avant qu’une magnifique course et un virage ne le virent s’échapper de son marqueur, même s’il aurait peut-être dû faire mieux en regardant autour de Meslier.

DF Ainsley Maitland-Niles, N / R – Remplacé un autre remplaçant d’Arsenal lorsque Saka a boité dans le temps d’arrêt, mais il n’a pas eu beaucoup de temps pour s’impliquer.