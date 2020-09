6 h 05 HE

Luke Shaw a appelé Manchester United à recruter plus de nouvelles recrues après la défaite de samedi contre Crystal Palace.

United a perdu 3-1 contre Palace à Old Trafford pour enregistrer sa plus lourde défaite lors de la première journée depuis 25 ans et, par la suite, Shaw a supplié le club de donner plus d’aide à l’équipe avant la date limite de transfert le 5 octobre.

« Nous avons un très bon groupe, mais personnellement, je pense que nous avons besoin de plus de joueurs pour renforcer l’équipe », a déclaré Shaw.

« Cela peut nous donner un coup de pouce. Quand vous regardez comment d’autres équipes renforcent leurs équipes, nous devons également le faire pour suivre les autres. »

United a signé le milieu de terrain néerlandais de 40 millions de livres sterling Donny van de Beek de l’Ajax, mais a été laissé derrière par Liverpool, Chelsea et Tottenham, qui ont tous signé des signatures importantes. Des sources ont déclaré à ESPN que le club était en pourparlers sur un accord pour l’arrière gauche de Porto Alex Telles et qu’ils n’avaient toujours pas abandonné l’espoir d’atterrir le principal objectif Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Loin du marché des transferts, le manager Ole Gunnar Solskjaer a également rencontré des problèmes pour préparer ses joueurs pour la nouvelle saison après un court retournement et Shaw pense que le manque de temps sur le terrain d’entraînement s’est avéré décisif contre Palace.

« Personnellement, de mon point de vue, la pré-saison que nous avons eue n’est pas la bonne façon qu’elle aurait dû être, nous avons eu une semaine tous ensemble », a ajouté Shaw.

« Nous n’avons pas été en mesure de nous préparer comme nous le voulions et ce n’est pas une excuse car nous avons la qualité de joueurs pour pouvoir gagner des matchs comme celui-ci, mais nous n’avons pas été à la hauteur et nous avons été punis.

« C’est le début d’une nouvelle saison, nous aurions dû être frais. »