Karl-Heinz Rummenigge, PDG de Bayern Monaco, a accordé une longue interview aux microphones de Tuttosport dans laquelle il parle également du marché italien et du football.

Agnelli et la Juventus

«Je le remercie pour le message qu’il m’a envoyé après la victoire, c’est toujours agréable. J’ai beaucoup de respect pour Andrea et pour la Juventus, qui est le Bayern d’Italie. J’étais désolé que Cristiano Ronaldo ne soit pas là avec sa Juventus à Lisbonne ».

Messi au Bayern Munich

« Non! Nous ne pouvons pas payer un joueur de cette taille. Cela ne fait pas partie de notre politique et de notre philosophie. Honnêtement, entendre que Messi peut quitter Barcelone me met aussi un peu triste. Leo a écrit l’histoire du club et à mon avis, il devrait terminer sa carrière en blaugrana. Ensuite, il y a des aspects internes et privés que je ne connais pas et c’est pourquoi je n’interviens pas ».

Pirlo

«Si Agnelli en a décidé ainsi, je lui fais confiance. Cependant cela me semble un choix intéressant. En tant que joueur, il était professeur sur le terrain, sa vision et sa classe dirigeaient ses coéquipiers. Il peut se répéter sur le banc car c’est un homme aux idées claires et avec un plan précis en tête ».

Périsique

«Ivan a bien fait, avec lui nous avons récolté trois trophées. Nous n’avons pas encore pris de décision. A l’époque du Coronavirus, il faut bien évaluer comment se comporter sur le marché: jouer sans spectateurs est un problème pour tous les clubs. Il y a du temps pour Perisic, je suis en contact avec mon amie Marotta. C’est juste dommage de ne pas disputer la Super Coupe d’Europe contre eux: cela aurait été un rêve. Mon match préféré. Je suis également désolé car le Sevilla-Inter a été la meilleure finale depuis l’existence de la Ligue Europa. «

Brozovic-Bayern Munich

« Sans commentaire ».

Tolisso, Alaba et Khedira

«Corentin reste et est heureux. Alaba je ne sais pas, je l’espère. Sami est un gars gagnant, mais on ne pense pas à lui ».