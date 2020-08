Thomas Tuchel, L’entraîneur du PSG, s’est exprimé lors de la conférence de presse après la défaite finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich: « Peut-être que nous avons manqué un peu de chance. Nous avons eu des occasions et il y a eu des moments où nous avons blessé le Bayern et dans lequel nous avons très bien joué. Nous avons défendu incroyablement avec la bonne mentalité. C’était extraordinaire. Avant le match, je pensais que le premier but déciderait du match. Nous avons eu une grande chance de marquer en premier et je suis convaincu que si « Nous l’avions fait, nous aurions gagné. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Pas de chance, je dois dire. Dans le football, les moindres détails comptent et sans chance, il est très difficile de gagner un tel match. »

