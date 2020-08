Nous avons déjà des problèmes en vue entre RFEF et La Ligue cette fois à l’occasion du calendrier de la ligue. Ce même lundi, nous avons rapporté dans SPORT que la RFEF a répondu négativement à la Ligue au sujet de sa proposition de premier et deuxième calendrier, arguant qu’il y a des conflits tels que Fuenlabrada qui doivent encore être résolus ainsi que, de l’avis de la RFEF, un protocole garantissant le retour des compétitions.

24/08/2020

À 18:21

CEST

De plus, dans la lettre envoyée par Andreu Camps à la Ligue, il lui a donné jusqu’à ce vendredi pour que La Ligue envoyer à la RFEF les conditions des équipes pour ce tirage au sort. Par ailleurs, dans la lettre, le secrétaire général de la RFEF déclare à la Ligue qu ‘ »elle ne reconnaîtra aucune simulation de tombola organisée par la LFP » et avise même l’employeur que, si elle est réalisée, elle le fera. rendra compte au CSD et « n’aura absolument aucune validité dans les compétitions officielles. »

Aussi la réponse de la Ligue n’a pas attendu et la Commission des délégués de la Ligue, réunie ce matin, « ratifie la décision de LaLiga, conformément à ses pouvoirs, de procéder au tirage au sort le 27 août à l’endroit approprié ».

ILS VEULENT UNE SECONDE DE 22 ÉQUIPES

Par ailleurs, le Comité Exécutif « juge irrecevable toute proposition visant à modifier le nombre de membres de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank, car il ne doit s’occuper que des résultats sportifs ».

En d’autres termes, il continue de se réfugier dans les 22 de la catégorie comme déjà « énoncé expressément ce point au moyen d’une communication adressée à la RFEF, le 14 août ».

Concernant la position de la RFEF de ne pas donner le feu vert tant que la procédure extraordinaire contre le club madrilène n’a pas été résolue, la Ligue rappelle que «Le juge de la Discipline Sociale du 7 août 2020 a décidé d’archiver le dossier disciplinaire engagé. contre CF Fuenlabrada pour avoir considéré que CF Fuenlabrada n’a commis aucune négligence ou violation des protocoles« .

Il rappelle également que ce juge est le seul à avoir des pouvoirs: « La résolution de ce juge approuve les actions de LaLiga et du CF Fuenlabrada contre le dossier de la procédure extraordinaire n ° 562 2019/20 de la commission de la compétition de la Fédération royale espagnole de football (RFEF ), déposée contre ledit SAD.

LaLiga réitère son respect absolu et son soutien à cette décision du juge de discipline sociale de LaLiga, le seul juge compétent en raison de l’affaire pour résoudre ce problème. « Et il finit par insister sur le fait que » après avoir analysé toute la documentation fournie par les responsables de la Liga, ce La commission déléguée comprend que les protocoles établis ont été respectés et que le CF Fuenlabrada s’est conformé à tout moment aux instructions de LaLiga « .

On verra donc pourquoi l’intention de la Ligue de contourner le calendrier ce jeudi prochain semble claire si d’ici là la RFEF n’a pas répondu positivement. Selon l’accord de coordination signé entre les deux parties, si le RFEF répond deux fois négativement à la proposition, ce sera le CSD qui décidera.