TOUR ANNUNZIATA (NA). Point fixe du nouveau cours de Savoie, le défenseur Ciro Poziello ces derniers jours aux chaînes officielles du club oplontino il a eu son mot à dire sur les sujets chauds en vue des premiers rendez-vous officiels de la saison, entre le terrain et le marché voici le point de la situation.

LE CAPITAINE PARLE

«Jusqu’à présent, ce fut une bonne pré-saison, la charge de travail est élevée et nous travaillons beaucoup, mais je pense que c’est juste parce que nous devons travailler dur maintenant pour retrouver ce poste pendant la saison. Cibles? Le personnel prend clairement la deuxième place par rapport au général de l’équipe, la société n’a pas mâché ses mots et nous a demandé de remporter le championnat. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais nous essaierons parce que nous voulons amener la ville de Torre Annunziata aux professionnels, là où elle mérite d’être ».

LE MARCHÉ

« L’équipe construite est excellente, nous devons mieux nous connaître mais il y a du temps et jusqu’à présent nous avons travaillé principalement d’un point de vue athlétique. Il y a la bonne sérénité et un groupe de joueurs forts, tout le monde se donne à fond pour se rendre aux premiers matchs officiels de la meilleure façon possible. Succès du marché? Je suis sûr que Manzo s’avérera être un achat précieux, il peut nous donner l’expérience supplémentaire dont nous avons besoin dans cette catégorie, puis un autre profil important comme Porcaro est arrivé, mais en général, je pense que l’entreprise a également mieux travaillé avec les sous. Aronica? L’entraîneur est très préparé, on fera tout pour mettre ses idées en pratique, c’était un grand défenseur et être entraîné par lui est un privilège ».

VOULOIR GAGNER

«Nous serons bientôt de retour sur le terrain, j’ai hâte de commencer, l’adrénaline du terrain me manque et l’affection des supporters qui ont hâte de revenir à nos côtés. C’est ma troisième année à Torre Annunziata, je suis fortement attaché à cette place et à ce club, ici je me sens chez moi et ce serait vraiment quelque chose de spécial de toucher les professionnels avec le maillot savoyard. «