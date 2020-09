Maintenant c’est officiel: Donny van de Beek est un nouveau joueur de la Manchester United. Le milieu de terrain néerlandais arrive définitivement de laAjax, un club avec lequel il s’est établi au cours des deux dernières saisons. Vous trouverez ci-dessous la sortie des Red Devils.

Le communiqué de presse

Manchester United est ravi de confirmer l’arrivée de Donny van de Beek en provenance de l’Ajax. Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat de cinq ans, avec la possibilité d’une prolongation d’un an.

Van de Beek, 23 ans, a gravi les échelons du système jeunesse de l’Ajax, faisant ses débuts chez les seniors en 2015. Expert des compétitions européennes, il a joué un rôle clé lorsque l’Ajax a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019 et il a également participé à la finale de la Ligue Europa 2017 contre United.

L’équipe nationale néerlandaise a contribué 10 buts et 11 passes en 37 matchs la saison dernière avant que l’Eredivisie ne soit coupée. Donny van de Beek a déclaré: «Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point l’opportunité de rejoindre un club avec une histoire aussi incroyable est incroyable.

«Je tiens à remercier tout le monde à Ajax. J’ai grandi là-bas et j’aurai toujours un lien spécial avec le club. Maintenant, je suis prêt à franchir la prochaine étape de ma carrière et à performer au plus haut niveau et il n’y a pas de norme plus élevée que Manchester United ».