le Turin ne s’arrête plus sur le marché. Troisième coup en quelques semaines. Après l’achat de Ricardo Rodriguez de Milan et Karol Linetty de la Sampdoria, le club de grenade a également signé Mergim Vojvoda, défenseur né en 1995 ex Standard de Liège. Le footballeur kosovar a signé un contrat jusqu’en 2024. Le Caire l’a retiré de la société belge pour environ 5,5 millions d’euros.

Le communiqué de presse officiel

«Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer qu’il a définitivement acquis le droit aux services sportifs pour le joueur Mergim Vojvoda du Standard Liège. Le défenseur a signé un contrat de quatre ans. Mergim Vojvoda est né à Llausha, Kosovo, le 1er février 1995. Élevé en tant que footballeur dans les équipes de jeunes du Standard Liège, il a fait ses débuts dans l’élite belge avec le maillot Royal Excel Mouscron lors de la saison 2016-2017. Après trois ans, au cours desquels il a disputé 103 matches de championnat et de coupe, marquant même deux buts, il est retourné au Standard de Liège, où il a joué la saison dernière.

Vojvoda compte également 22 apparitions et un but avec l’équipe nationale du Kosovo. All Torino FC accueille Vojvoda avec une accolade chaleureuse: bienvenue à Turin, Always Forza Toro! ».