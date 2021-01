Le PSG vs Marseille s’affronteront ce mercredi 13 janvier pour la grande finale du Trophée des champions. Le match aura lieu au stade Bollaert-Delelis, à Lens, à 21 heures et sera diffusé internationalement sur CANAL +.

Mauricio Pochettino espère remporter son première trophé avec le Paris Saint-Germain lorsque les champions de Ligue 1 rencontreront Marseille au stade Bollaert-Delelis lors du Trophée des Champions.

PSG – OM en streaming

e match PSG-OM est co-diffusé par les chaînes Canal+ et Téléfoot. Le match sera disponible à la télévision sur Canal+ et Téléfoot et en streaming sur internet sur les applications MyCanal et Téléfoot

Le PSG s’est préparé pour cette finale par une poussive victoire 3-0 sur Brest en Ligue 1, tandis que Marseille est resté dans muet face à Dijon avec un triste 0-0.

🏆 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🏆 Nos Olympiens affrontent le PSG pour le #TrophéeDesChampions 👊 Coup d'envoi à 2⃣1⃣h au stade 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐞𝐫𝐭-𝐃𝐞𝐥𝐞𝐥𝐢𝐬 🏟️ 🗣 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐳 𝐥'𝐎𝐌 💙 #PSGOM pic.twitter.com/9bNCpWvyj4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 13, 2021

La saison 2018-19 a été l’une des rares occasions où le PSG n’a pas réussi à réaliser un doublé championnat-coupe – Rennes remportant la Coupe de France – mais les Parisiens ont battu leurs adversaires 2-1 en finale pour remporter la compétition pour la septième année consécutive.

Pochettino espère qu’une victoire sera la première d’une longue série dans la capitale française alors que le PSG se prépare pour un 99e Classico avec l’OM.

Les hommes d’André Villas-Boas ont gagné leur place dans cette finale du Trophée des champions après avoir terminé à la deuxième place de la Ligue 1 la saison dernière.

Neymar disponible

Le retour de Neymar, disponible après un mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville, est une bonne nouvelle pour le PSG spectaculaire que Pochettino a promis a ses supporteurs, mais il n’a pas beaucoup de marge de manœuvre : son équipe vient de terminer sa pire première phase de championnat en quatre ans.

S’ils n’ont pas remporté de titre depuis la Coupe de la Ligue 2012, les Marseillais ont remporté la “Classique” en septembre (1-0), la première en neuf ans, prouvant ainsi que les années de sécheresse de victoires étaient peut-être terminées pour l’OM.

🏟️ Bollaert-Delelis est passé en mode « Trophée des Champions » 👌 ! 👋 Merci au @RCLens pour son accueil 🙏 🔜 #TDC2020 #PSGOM 🏆 pic.twitter.com/V8sQRCd0j4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 12, 2021

Le choc des styles

Moins bavard que l’entraîneur de l’OM, Pochettino partage avec le Portugais une certaine aura parmi les supporteurs, qui n’ont pas oublié son passage au PSG en tant que joueur.

L’Argentin ne fait que commencer sa nouvelle aventure parisienne, où ses deux premiers matches n’ont fait que lui rappeler qu’il aura besoin de temps pour imposer son style.

En effet, Pochettino doit absolument gagner pour bien commencer son mandat d’entraîneur, lui qui n’a pas réussi à remporter les titres de avec l’Espanyol, Southampton et Tottenham.

Ce sera un duel que les joueurs les plus importants joueront sans être au meilleur de leur forme : Kylian Mbappé et Florian Thauvin ne sont pas très très en jambes ces derniers matchs ; Dimitri Payet a commencé sur le banc pour les deux derniers matchs ; Neymar n’est pas à 100%…

PSG vs Marseille : les compos probables

PSG : Navas ; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa ; Gueye, Herrera, Verratti ; Di Maria, Icardi, Mbappe

OM : Mandanda ; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo ; Kamara, Rongier ; Thauvin, Cuisance, Payet ; Benedetto.