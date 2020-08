Interviewé par Tuttomercatoweb.com, le coach Corrado Orrico a commenté le possible débarquement de Massimiliano Allegri à l’Inter à la place d’Antonio Conte, qui semble désormais se diriger vers les adieux: «Si Conte est à la fois pragmatiste et pragmatique, Allegri n’est pas dans le management des hommes, il est dans la stratégie générale. C’est un militant corporatif, la Juventus l’a liquidé en lui faisant d’abord un contrat de deux ans puis en le liquidant, il était donc en pleine harmonie avec le club. Conte à la place donne un coup de pied à la porte et s’en va. En termes de travail sur le terrain, je pense que Conte a quelque chose de plus, mais Allegri est comme un marchand ambulant, où qu’il aille, il peut vendre les marchandises. Il y a un mélange particulier à Livourne et ainsi sortent des personnages comme Allegri qui ont une grande capacité d’adaptation et de trouver des solutions. Allegri représente la commodité « .

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour le discours complet. Dans lequel on parle aussi de la Juve et de la Fiorentina

